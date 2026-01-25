Real Madrids Stürmerstar Kylian Mbappe hatte beim 2:0-Sieg der Königlichen beim FC Villarreal die Muße, seinem Mitspieler Brahim Diaz etwas Gutes zu tun.
"Für Dich": Kylian Mbappe zeigt nach Panenka-Tor rührende Geste für einen Mitspieler von Real Madrid
Brahim Diaz scheiterte im Afrika-Cup-Finale mit einem Panenka
Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit hatte Mbappe Real in Führung gebracht. In der Nachspielzeit trat der Franzose dann zum Elfmeter an und besorgte lässig per Panenka den entscheidenden zweiten Treffer des Samstagabends.
Beim anschließenden Jubel wandte sich Mbappe dann speziell an Mittelfeldspieler Brahim Diaz. "Für Dich, für Dich", rief er dem Marokkaner zu, bevor er ihn herzte. Der Hintergrund: Diaz, der in der 80. Minute für Arda Güler eingewechselt wurde, erlebte am vergangenen Wochenende einen wahrhaften Panenka-Albtraum.
Im Finale des Afrika-Cups mit Marokko gegen Senegal trat er in der letzten Aktion der regulären Spielzeit zu einem umstrittenen Elfmeter an, der für ein zweifelhaftes Foul gegen ihn selbst verhängt worden war. Zwischen Elfmeterentscheidung und Ausführung vergingen rund 20 Minuten, da sich Senegal benachteiligt fühlte und zeitweise sogar mit Spielabbruch drohte. Große Teile der Mannschaft waren zwischenzeitlich in die Kabine verschwunden, ehe Superstar Sadio Mane sie doch zum Weitermachen überredete.
Brahim Diaz brach nach Panenka-Drama in Tränen aus
Diaz trat dann vor heimischem Publikum in Marokkos Hauptstadt Rabat zum Strafstoß an, der die Entscheidung für die Gastgeber und den ersten Afrika-Cup-Titel seit 1976 hätte bringen können. Der 26-Jährige probierte es per Lupfer in die Mitte, hatte jedoch Pech, dass Senegals Keeper Edouard Mendy einfach stehen blieb und daher mühelos parieren konnte. Unmittelbar danach wurde die reguläre Spielzeit abgepfiffen und es ging in die Verlängerung, an deren Ende Senegal das Endspiel mit 1:0 gewann und Marokko im Tal der Tränen versank.
Diaz selbst war kurz nach Beginn der Verlängerung ausgewechselt worden und weinte auf der Bank. Als er nach Spielschluss den Award für den besten Torschützen des Turniers erhielt, standen dem Real-Star weiterhin Tränen im Gesicht, verständlicherweise schien er untröstlich. Für seine Entscheidung, einen Panenka auszupacken, wurde Diaz teilweise heftig kritisiert, unter anderem von Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui. Die lange Unterbrechung zwischen Elfmeterpfiff und Ausführung habe Diaz zwar beeinträchtigt, das sei allerdings "keine Entschuldigung dafür, wie Brahim den Elfmeter geschossen hat", so Regragui.
Brahim Diaz bei Real Madrid aufgefangen
Unter der Woche kehrte Diaz zu seinem Verein nach Madrid zurück, wo man sehr bemüht war, ihn nach der herben Enttäuschung aufzufangen. "Ich bin sehr froh, dass er wieder bei uns ist", betonte Reals neuer Trainer Alvaro Arbeloa. "Er hat hier schon zur Genüge seine Qualitäten gezeigt, ebenso beim Afrika-Cup. Er kann unserer Mannschaft viel geben, verfügt über große Reife und eine tadellose Einstellung. Er ist bereit, uns zu helfen und das freut mich."
Abgesehen von seinem folgenschweren Fehlschuss und dem bitteren Ausgang im Finale hatte Diaz einen starken Afrika-Cup gespielt. Fünf von neun marokkanischen Turniertreffer gingen auf sein Konto, unter anderem erzielte er das 1:0-Siegtor im Achtelfinale gegen Tansania und den Führungstreffer beim 2:0-Viertelfinalsieg über Kamerun.
Bei Real war Diaz in der laufenden Saison bisher meist nur Joker, aktuell steht er bei einem Tor und zwei Assists in 19 Einsätzen. In den kommenden Wochen wird er darum bemüht sein, unter Arbeloa eine wichtigere Rolle einzunehmen als unter dessen Vorgänger Xabi Alonso.
Brahim Diaz zurück bei Real Madrid: Die nächsten Spiele der Königlichen
Datum Spiel Wettbewerb 28. Januar (21 Uhr) Benfica vs. Real Madrid Champions League 1. Februar (14 Uhr) Real Madrid vs. Rayo Vallecano LaLiga 8. Februar (21 Uhr) FC Valencia vs. Real Madrid LaLiga