"Für Dich": Kylian Mbappe zeigt nach Panenka-Tor rührende Geste für einen Mitspieler von Real Madrid

Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit hatte Mbappe Real in Führung gebracht. In der Nachspielzeit trat der Franzose dann zum Elfmeter an und besorgte lässig per Panenka den entscheidenden zweiten Treffer des Samstagabends.

Beim anschließenden Jubel wandte sich Mbappe dann speziell an Mittelfeldspieler Brahim Diaz. "Für Dich, für Dich", rief er dem Marokkaner zu, bevor er ihn herzte. Der Hintergrund: Diaz, der in der 80. Minute für Arda Güler eingewechselt wurde, erlebte am vergangenen Wochenende einen wahrhaften Panenka-Albtraum.

Im Finale des Afrika-Cups mit Marokko gegen Senegal trat er in der letzten Aktion der regulären Spielzeit zu einem umstrittenen Elfmeter an, der für ein zweifelhaftes Foul gegen ihn selbst verhängt worden war. Zwischen Elfmeterentscheidung und Ausführung vergingen rund 20 Minuten, da sich Senegal benachteiligt fühlte und zeitweise sogar mit Spielabbruch drohte. Große Teile der Mannschaft waren zwischenzeitlich in die Kabine verschwunden, ehe Superstar Sadio Mane sie doch zum Weitermachen überredete.