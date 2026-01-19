"Übernehme die volle Verantwortung dafür": Marokko-Star Brahim Diaz entschuldigt sich nach Final-Drama beim Afrika Cup für verschossenen Panenka-Elfmeter

Für seinen verschossenen Strafstoß bat er um Vergebung: "Gestern habe ich versagt, und ich übernehme die volle Verantwortung dafür und entschuldige mich von ganzem Herzen. Es wird mir schwerfallen, mich davon zu erholen, denn diese Wunde heilt nicht so leicht, aber ich werde es versuchen. Nicht für mich, sondern für alle, die an mich geglaubt haben, und für alle, die mit mir gelitten haben."

Gleichzeitig zeigte sich der 26-Jährige mit Blick auf die Zukunft kämpferisch: "Ich werde weitermachen, bis ich euch eines Tages all diese Liebe zurückgeben und der Stolz meines marokkanischen Volkes sein kann."

Diaz hatte in der Schlussphase eines äußerst turbulenten Finales im Afrika Cup die Chance, Marokko mit einem Elfmeter in der 24. Minute der Nachspielzeit zum Titel zu schießen. Allerdings scheiterte er mit seinem lässigen Panenka-Versuch an Senegals Schlussmann Edouard Mendy.