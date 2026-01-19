"Meine Seele schmerzt. Ich habe von diesem Titel geträumt, dank all der Liebe, die ihr mir gegeben habt, dank jeder Nachricht, dank jeder Unterstützung, die mir das Gefühl gegeben hat, nicht allein zu sein. Ich habe mit allem gekämpft, was ich hatte, vor allem mit meinem Herzen", schrieb der Offensivspieler von Real Madrid in einem Statement auf Instagram.
"Übernehme die volle Verantwortung dafür": Marokko-Star Brahim Diaz entschuldigt sich nach Final-Drama beim Afrika Cup für verschossenen Panenka-Elfmeter
Brahim Diaz bitte nach Finale beim Afrika Cup um Vergebung: "Habe versagt"
Für seinen verschossenen Strafstoß bat er um Vergebung: "Gestern habe ich versagt, und ich übernehme die volle Verantwortung dafür und entschuldige mich von ganzem Herzen. Es wird mir schwerfallen, mich davon zu erholen, denn diese Wunde heilt nicht so leicht, aber ich werde es versuchen. Nicht für mich, sondern für alle, die an mich geglaubt haben, und für alle, die mit mir gelitten haben."
Gleichzeitig zeigte sich der 26-Jährige mit Blick auf die Zukunft kämpferisch: "Ich werde weitermachen, bis ich euch eines Tages all diese Liebe zurückgeben und der Stolz meines marokkanischen Volkes sein kann."
Diaz hatte in der Schlussphase eines äußerst turbulenten Finales im Afrika Cup die Chance, Marokko mit einem Elfmeter in der 24. Minute der Nachspielzeit zum Titel zu schießen. Allerdings scheiterte er mit seinem lässigen Panenka-Versuch an Senegals Schlussmann Edouard Mendy.
Brahim Diaz verschießt entscheidenden Elfmeter gegen den Senegal
Marokko verlor die Partie letztlich mit 0:1 durch einen Treffer von Villarreals Pape Gueye in der 94. Spielminute. Diaz konnte die Schlussminuten nur noch von der Ersatzbank aus verfolgen, er wurde in der 98. Minute für Ilias Akhomach vom Platz genommen.
Vor der Verlängerung hätte das Endspiel indes fast in absolutem Chaos geendet. Kurz vor Ende der Nachspielzeit war Marokko nach VAR-Eingriff ein fragwürdiger, aber letztlich vertretbarer Elfmeter zugesprochen worden. Da Senegal wenige Minuten zuvor das vermeintliche Führungstor auf sehr umstrittene Art und Weise aberkannt worden war, weil der Schiedsrichter einen eigentlich handelsüblichen Zweikampf zwischen Abdoulaye Seck und Hakimi im Vorfeld als Foulspiel des Senegalesen wertete, witterten die Westafrikaner Benachteiligung und provozierten einen Spielabbruch.
Erst nach rund 20-minütiger Unterbrechung wurde das Finale fortgesetzt - und Diaz verschoss den fälligen Elfmeter.
Marokko geschlagen! Senegals Weg zum Afrika-Cup-Titel
- Gruppenphase: Senegal vs. Botswana 3:0
- Gruppenphase: Senegal vs. DR Kongo 1:1
- Gruppenphase: Senegal vs. Benin 3:0
- Achtelfinale: Senegal vs. Sudan 3:1
- Viertelfinale: Senegal vs. Mali 1:0
- Halbfinale: Senegal vs. Ägypten 1:0
- Finale: Senegal vs. Marokko 1:0 n.V.