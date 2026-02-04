"Er ist wie ein Vater für uns": Star des FC Barcelona dankt Hansi Flick mit emotionaler Geste

Nach seiner rund einmonatigen Auszeit war Araujo Anfang Januar ins Training zurückgekehrt. Schon im Supercup-Finale gegen Real Madrid, in den Champions-League-Spielen bei Slavia Prag und gegen Kopenhagen sowie in der Ligapartie bei Elche kam er im Laufe des Januars wieder zu kurzen Einsätzen. Im Pokalspiel bei Albacete stand Araujo dann erstmals seit dem Chelsea-Spiel wieder in Barcelonas Startelf.

"Das ist wirklich großartig", sagte Flick auf der Pressekonferenz nach der Partie zum Startelf-Comeback von Araujo. "Normalerweise sollte alles Schritt für Schritt gehen, aber so ist es auch toll. Er hat ein wichtiges Tor für uns erzielt, das wird ihm Selbstvertrauen geben und dafür sorgen, dass er wieder mehr an sich glaubt. Das ist es, was wir brauchen, was er braucht - und wir werden ihm dabei helfen."

Araujo war bei Albacete nach 78 Minuten ausgewechselt worden, den Gastgebern gelang kurz vor Schluss dann noch der Anschlusstreffer. Barca zog dennoch ins Halbfinale der Copa del Rey ein und arbeitet damit weiter an einer erfolgreichen Titelverteidigung. Da Real Madrid, das Mitte Januar überraschend bei Albacete verlor, bereits ausgeschieden ist, sind die Katalanen gemeinsam mit Atletico Madrid der große Favorit. Die Colchoneros treffen in ihrem Viertelfinale am Donnerstag auf Betis Sevilla.

Zunächst wollen Araujo und Co. aber in LaLiga weitere Schritte in Richtung Meistertitel gehen und ihren knappen Ein-Punkt-Vorsprung auf Verfolger Real behaupten. Am Samstag hat Barca RCD Mallorca zu Gast.