Innenverteidiger Ronald Araujo hat beim 2:1-Sieg des FC Barcelona im Viertelfinale der Copa del Rey bei Zweitligist Albacete für einen emotionalen Moment gesorgt.
"Er ist wie ein Vater für uns": Star des FC Barcelona dankt Hansi Flick mit emotionaler Geste
Barcas Ronald Araujo schwärmt von Hansi Flick: "Jeder liebt ihn"
Nachdem Araujo in der 56. Minute per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen hatte, jubelte er zunächst mit seinen Teamkollegen, suchte dann aber auch den Weg zu Barca-Coach Hansi Flick. Innig umarmte er seinen Trainer und bedankte sich für dessen Unterstützung in den schwierigen vergangenen Wochen.
"Hansi ist wie ein Vater für uns", erklärte Araujo nach dem Spiel bei RTVE die besondere Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer. "Jeder liebt ihn und er weiß bei jedem Spieler ganz genau, wie er mit dessen Situation umgehen muss. Ich habe ihn umarmt, weil er unglaublich gut zu mir war."
Ronald Araujo setzte wegen mentaler Probleme einen Monat lang aus
Araujo hatte sich Ende November aus dem Spiel- und Trainingsbetrieb zurückgezogen und sich in Absprache mit Barca eine Auszeit genommen. Grund dafür waren mentale Probleme, die den 26-jährigen Uruguayer plagten und die wohl nach seiner Gelb-Roten Karte bei der 0:3-Niederlage im Champions-League-Spiel beim FC Chelsea Ende November so schlimm wurden, dass er die Reißleine zog.
Von Fans und Medien war Araujo nach seinem Platzverweis scharf kritisiert und für die Niederlage verantwortlich gemacht worden. Der Verein stellte sich umgehend schützend vor seinen Abwehrmann und auch Ex-Barca-Star Gerard Pique verteidigte Araujo: "Um mentale Gesundheit muss sich gekümmert werden. Das ist unabdingbar. Und das gilt nicht nur für Fußball oder den Sport im Allgemeinen. In dem Fall jetzt hat Ronald seine Hand erhoben und gesagt: 'Es ist genug.' Der Klub hat es meiner Meinung nach gut gemacht und auf ihn gehört. Er bekommt die nötige Zeit und die spanischen Fans sollten sich hinterfragen", sagte Pique der Sport.
Ronald Araujo war Anfang Januar ins Training des FC Barcelona zurückgekehrt
Nach seiner rund einmonatigen Auszeit war Araujo Anfang Januar ins Training zurückgekehrt. Schon im Supercup-Finale gegen Real Madrid, in den Champions-League-Spielen bei Slavia Prag und gegen Kopenhagen sowie in der Ligapartie bei Elche kam er im Laufe des Januars wieder zu kurzen Einsätzen. Im Pokalspiel bei Albacete stand Araujo dann erstmals seit dem Chelsea-Spiel wieder in Barcelonas Startelf.
"Das ist wirklich großartig", sagte Flick auf der Pressekonferenz nach der Partie zum Startelf-Comeback von Araujo. "Normalerweise sollte alles Schritt für Schritt gehen, aber so ist es auch toll. Er hat ein wichtiges Tor für uns erzielt, das wird ihm Selbstvertrauen geben und dafür sorgen, dass er wieder mehr an sich glaubt. Das ist es, was wir brauchen, was er braucht - und wir werden ihm dabei helfen."
Araujo war bei Albacete nach 78 Minuten ausgewechselt worden, den Gastgebern gelang kurz vor Schluss dann noch der Anschlusstreffer. Barca zog dennoch ins Halbfinale der Copa del Rey ein und arbeitet damit weiter an einer erfolgreichen Titelverteidigung. Da Real Madrid, das Mitte Januar überraschend bei Albacete verlor, bereits ausgeschieden ist, sind die Katalanen gemeinsam mit Atletico Madrid der große Favorit. Die Colchoneros treffen in ihrem Viertelfinale am Donnerstag auf Betis Sevilla.
Zunächst wollen Araujo und Co. aber in LaLiga weitere Schritte in Richtung Meistertitel gehen und ihren knappen Ein-Punkt-Vorsprung auf Verfolger Real behaupten. Am Samstag hat Barca RCD Mallorca zu Gast.
Ronald Araujo beim FC Barcelona in Zahlen
- Bei Barca seit: 2018
- Vertrag bis: 2031
- Spiele: 195
- Tore: 13
- Wichtigste Titel: 2x Spanischer Meister (2023, 2025), 2x Spanischer Pokalsieger (2021, 2025)