Ronald Araujo vom FC Barcelona nimmt eine Auszeit. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Wann der Abwehrspieler aus Uruguay dem Team von Trainer Hansi Flick wieder zur Verfügung steht, ist offen. Der Coach hatte während einer Pressekonferenz am Montag erklärt, dass Araujo aufgrund "einer privaten Angelegenheit" fehle.
Keine Spiele auf unbestimmte Zeit: Star des FC Barcelona meldet sich nach Medien-Kritik ab
- (C)Getty Images
Mediale Kritik an Araujos Roter Karte gegen Chelsea
Araujo hatte bereits die Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche verpasst und war entsprechend auch nicht beim 3:1 gegen Alaves am Samstag mit dabei. Der Klub hatte als Grund des Fehlens "Magenprobleme" angegeben, doch dem Bericht zufolge geht es dem Verteidiger psychisch nicht gut.
Ein Auslöser für die Schwierigkeiten sei das Spiel in der Champions League beim FC Chelsea gewesen, das Barcelona nach einer frühen Roten Karte für Araujo deutlich verlor. Im Anschluss hatte es mediale Kritik am harten Foul an Chelseas Marc Cucurella gegeben, das für die Unterzahl der Katalanen sorgte.
- AFP
Barcelona-Präsident Joan Laporta über Ronald Araujo: "Er macht eine schwere Zeit durch"
Barca-Präsident Joan Laporta hatte Araujo noch am vergangenen Freitag den Rücken gestärkt, als er nach dem Auftritt an der Stamford Bridge gefragt worden war: "Ich möchte Araujo Mut zusprechen und ihn verteidigen. Er ist stark kritisiert worden, aber meiner Meinung nach ist das nicht fair. Er gibt auf dem Platz alles, er ist unser Kapitän. Jetzt muss er das durchstehen, denn er ist ein sehr emotionaler Mensch. Er macht eine schwere Zeit durch und ich will im auf diesem Weg sagen, dass wir bei ihm sind, dass er es abhaken soll, denn wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Kein einzelner ist alleine für Siege oder Niederlagen verantwortlich", sagte er.
Die Saison 2025/26 von Ronald Araujo:
- Spiele: 15
- Spielminuten: 886
- Tore: 2
- Vorlagen: 0