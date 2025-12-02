Keine Spiele auf unbestimmte Zeit: Star des FC Barcelona meldet sich nach Medien-Kritik ab

Araujo hatte bereits die Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche verpasst und war entsprechend auch nicht beim 3:1 gegen Alaves am Samstag mit dabei. Der Klub hatte als Grund des Fehlens "Magenprobleme" angegeben, doch dem Bericht zufolge geht es dem Verteidiger psychisch nicht gut.

Ein Auslöser für die Schwierigkeiten sei das Spiel in der Champions League beim FC Chelsea gewesen, das Barcelona nach einer frühen Roten Karte für Araujo deutlich verlor. Im Anschluss hatte es mediale Kritik am harten Foul an Chelseas Marc Cucurella gegeben, das für die Unterzahl der Katalanen sorgte.