"Fans sollten sich hinterfragen": Ronald Araujo vom FC Barcelona angeblich auf "spiritueller Reise" in Israel

"Um mentale Gesundheit muss sich gekümmert werden", stellte der Ex-Profi in der Sport klar: "Das ist unabdingbar. Und das gilt nicht nur für Fußball oder den Sport im Allgemeinen."

Pique führte aus: "In dem Fall jetzt hat Ronald seine Hand erhoben und gesagt: 'Es ist genug.' Der Klub hat es meiner Meinung nach gut gemacht und auf ihn gehört. Er bekommt die nötige Zeit und die spanischen Fans sollten sich hinterfragen." Es sei an der Zeit, dass es keinen "Freifahrtschein" für Anhänger gebe: "Der Sport war in dieser Hinsicht immer langsamer. Ich erinnere mich an die Zeit des Rassismus, an die Gewalt in den Stadien... Auf Fanebene ist es so, als wären wir im Fußball immer die Letzten, die sich an die aktuellen Entwicklungen anpassen."