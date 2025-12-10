Weltmeister Gerard Pique hat sich zur besonderen Situation von Ronald Araujo beim FC Barcelona geäußert. Der Nationalspieler Uruguays nimmt sich aktuell eine Auszeit, um mentale Probleme in den Griff zu bekommen. Von Pique gab es Mitgefühl und einen Appell an die Anhänger.
"Fans sollten sich hinterfragen": Ronald Araujo vom FC Barcelona angeblich auf "spiritueller Reise" in Israel
"Um mentale Gesundheit muss sich gekümmert werden", stellte der Ex-Profi in der Sport klar: "Das ist unabdingbar. Und das gilt nicht nur für Fußball oder den Sport im Allgemeinen."
Pique führte aus: "In dem Fall jetzt hat Ronald seine Hand erhoben und gesagt: 'Es ist genug.' Der Klub hat es meiner Meinung nach gut gemacht und auf ihn gehört. Er bekommt die nötige Zeit und die spanischen Fans sollten sich hinterfragen." Es sei an der Zeit, dass es keinen "Freifahrtschein" für Anhänger gebe: "Der Sport war in dieser Hinsicht immer langsamer. Ich erinnere mich an die Zeit des Rassismus, an die Gewalt in den Stadien... Auf Fanebene ist es so, als wären wir im Fußball immer die Letzten, die sich an die aktuellen Entwicklungen anpassen."
- Getty Images
Ronald Araujo fehlt dem FC Barcelona seit drei Spielen
Nachdem Araujo bei Barcelonas Champions-League-Niederlage gegen Chelsea an der Stamford Bridge am 25. November (0:3) eine unglückliche Figur abgegeben hatte und unter anderem mit der Ampelkarte vom Platz geflogen war, hatte es im Netz teils heftige Kritik an ihm gegeben. Aus persönlichen Gründen fehlte in den drei anschließenden Spielen.
Der Klub hat ihm dem Vernehmen nach unbegrenzt Zeit eingeräumt, um sich mental zu stabilisieren. Unterstützung erhält Araujo dabei sowohl von seiner Familie als auch von professionellen Fachleuten.
Die Sport berichtet, dass Araujo aktuell eine "spirituelle Reise" in Israel unternehme, um sich von seiner Erschöpfung zu erholen und Kraft für die zweite Hälfte der Saison zu tanken. Neben Fankritik hätten ihm der Druck der Kapitänsamts beim spanischen Meister und ständige Verletzungsprobleme zugesetzt. Der 26-Jährige sei "emotional erschüttert".
Ronald Araujo spielt seit 2018 für den FC Barcelona
Unterdessen heißt es in der spanischen Radiosendung El Partidazo de COPE, Araujos Lage sei "heikel". Moderator Juanma Castano schilderte: "Es ist ernster, als wir denken. Araujos Situation ist sehr ernst und wir werden sehen, ob er jemals wieder für den FC Barcelona spielen wird."
Auch Präsident Joan Laporta äußerte sich auf einer Pressekonferenz – und bestätigte die Berichte: Araujo sei ein "sehr emotionaler und sensibler Mensch", der besonders unter der massiven Kritik nach seiner Gelb-Roten Karte in London gelitten habe. Laporta betonte: "Wir müssen ihn unterstützen" und machte zugleich klar, dass der Fall in fachkundige Hände gehöre: "Das ist eine schwierige Sache, die Spezialisten überlassen werden muss."
Trotz der ungewissen Dauer seiner Auszeit sieht der Klub weiterhin eine Zukunft mit Araujo. Laporta stellte klar: "Er ist ein Spieler, den wir brauchen. Wir haben niemanden mit seinen Qualitäten."
Der Abwehrspieler wechselte 2018 für knapp fünf Millionen Euro Ablöse von Boston Rivery in Uruguay nach Barcelona. Dort spielte er zunächst für die zweite Mannschaft und schaffte 2020 den Sprung in den Profikader.
- Getty Images
Ronald Araujos Leistungsdaten beim FC Barcelona:
- Einsätze: 190
- Tore: 12
- Assists: 7
- Gelbe Karten: 32
- Platzverweise: 5
- Titel: 6