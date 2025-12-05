"Wir müssen ihn unterstützen": Barcelonas Präsident Joan Laporta fordert Hilfe für einen Star

"Er war mir sehr dankbar und hat gesagt, dass er motiviert zurückkommen wird", machte Laporta klar, dass die Auszeit mit ihm abgesprochen ist. "Das ist eine schwierige Sache, die Spezialisten überlassen werden muss", sagte der Präsident.

Zu Araujos Ampelkarte im Chelsea-Spiel nahm der Klub-Boss ebenfalls Stellung: "Er hatte Pech, weil er mit zu viel Intensität in den Zweikampf gegangen ist", sagte er über die zweite Verwarnung und ergänzte zur ersten Gelben wegen Meckerns: "Er hätte die erste Gelbe Karte nicht bekommen dürfen - und das setzt ihm zu. Flick und Deco arbeiten an der Situation."