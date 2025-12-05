Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, hat sich zur Situation von Ronald Araujo geäußert, der sich spanischen Medienberichten zufolge eine Auszeit für unbestimmte Zeit aufgrund von psychischen Problemen erbeten hat. Der Barca-Boss versprach dem Uruguayer die Unterstützung des Klubs und erklärte, dass Araujo bei den Katalanen weiterhin ein wichtiger Spieler sei, auf den Trainer Hansi Flick baue.
"Wir müssen ihn unterstützen": Barcelonas Präsident Joan Laporta fordert Hilfe für einen Star
Araujo machen angeblich Kommentare nach Platzverweis zu schaffen
Während einer Pressekonferenz sagte Laporta über Araujo: "Wir müssen ihn unterstützen." Er erklärte: "Araujo ist ein sehr emotionaler und sensibler Mensch." Angeblich hatten dem Defensivmann die Kommentare nach seiner frühen gelb-roten Karte im Champions-League-Spiel beim FC Chelsea derart zugesetzt, dass er sich nun zurückgezogen hat. Araujo war bei der deutlichen Barca-Niederlage nach einem Foulspiel gegen Marc Cucurella vom Platz geflogen.
Barcelona-Präsident Joan Laporta über Ronald Araujo: "Das setzt ihm zu"
"Er war mir sehr dankbar und hat gesagt, dass er motiviert zurückkommen wird", machte Laporta klar, dass die Auszeit mit ihm abgesprochen ist. "Das ist eine schwierige Sache, die Spezialisten überlassen werden muss", sagte der Präsident.
Zu Araujos Ampelkarte im Chelsea-Spiel nahm der Klub-Boss ebenfalls Stellung: "Er hatte Pech, weil er mit zu viel Intensität in den Zweikampf gegangen ist", sagte er über die zweite Verwarnung und ergänzte zur ersten Gelben wegen Meckerns: "Er hätte die erste Gelbe Karte nicht bekommen dürfen - und das setzt ihm zu. Flick und Deco arbeiten an der Situation."
Laporta über Araujo: "Ein Spieler, den wir brauchen"
Laporta rechnet aber fest mit einer Rückkehr Araujos, der unter Trainer Hansi Flick aktuell wie auch schon in der Vorsaison keinen Stammplatz hat. "Er ist ein Spieler, den wir brauchen. Wir haben niemanden mit seinen Qualitäten", lobte Laporta den Uruguayer, der bereits seit 2018 für Barcelona aufläuft.
Die Leistungsdaten von Ronald Araujo in der Saison 2025/26
- Spiele: 15
- Spielminuten: 886
- Tore: 2
- Vorlagen: 0