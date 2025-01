Ein Star vom FC Liverpool statt Lionel Messi und Kylian Mbappé verdrängt Vinicius Junior! Europas Top-11 der letzten fünf Jahre

Vor ziemlich genau fünf Jahren haben die 2020er Jahre begonnen. Zeit für GOAL, eine Top-11 des bisherigen Jahrzehnts zusammenzustellen.

Wir haben offiziell die Hälfte der 2020er-Jahre hinter uns. Der richtige Zeitpunkt, um sich anzuschauen, welche Spieler aus Europas Top-5-Ligen im bisherigen Jahrzehnt besonders überzeugt haben.

Für Real Madrid war es bisher offensichtlich ein erfolgreiches Jahrzehnt, denn mit zwei weiteren Champions-League-Titeln haben die Madrilenen ihre Gesamtzahl auf 15 erhöht. Aber auch Bayern München und Manchester City haben ein historisches Triple geholt, während Liverpool mit dem ersten englischen Meistertitel seit 30 Jahren ebenfalls Geschichte schrieb.

In Frankreich dominiert Paris Saint-Germain weiterhin, während sich Inter in Italien zum Maß aller Dinge entwickelt hat - auch wenn der Scudetto-Triumph von Napoli 2023 das größte Ereignis in der Serie A seit Jahren war.

Wer waren seit dem 1. Januar 2020 die besten Spieler in den fünf großen europäischen Ligen? GOAL hat eine Top-11 für das bisherige Jahrzehnt zusammengestellt.