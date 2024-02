Rúben Neves gehört zu den Stars, die im Sommer 2023 nach Saudi-Arabien wechselten. Zuvor hatte er andere Transfers im Sinn.

Portugals Nationalspieler Rúben Neves (Al-Hilal) stand nach eigenen Angaben im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Auch ein Transfer zum FC Arsenal war konkret, am Ende aber heuerte der schussgewaltige Mittelfeldmann in der Saudi Pro League an.