Inter Miami kündigt Verpflichtung von Sergio Busquets an

Es deutete zuletzt bereits viel darauf hin: Sergio Busquets folgt seinem Kumpel Lionel Messi nach Miami.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami hat am Freitagabend die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Sergio Busquets angekündigt. In einem Video auf Twitter bestätigte der MLS-Klub, dass nach Lionel Messi ein weiterer Ex-Barcelona-Star kommen wird.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nähere Details zum Transfer wie die Vertragsdauer wurden noch nicht offiziell kommuniziert. Klar ist, dass Busquets ablösefrei ist, da sein Kontrakt beim FC Barcelona nach der abgelaufenen Saison endete.

Im Mai hatte der 34-jährige Spanier verkündet, dass er Barça nach insgesamt 18 Jahren im Verein verlassen wird. Für die erste Mannschaft der Blaugrana hatte er 722 Pflichtspiele absolviert und mit Barcelona unter anderem dreimal die Champions League gewonnen.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Die offizielle Vorstellung von Busquets als neuer Spieler von Inter Miami wird demnächst erwartet. Der Weltmeister von 2010 wird in den USA künftig an der Seite Messis spielen, der sein Engagement in der MLS bereits vor kurzem bestätigt hatte.