Declan Rice kommt für Rekordsumme: FC Arsenal offenbar mit West Ham United über Transfer einig

Die Verkündung des Transfers scheint somit nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Rice wird ein Gunner.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal und West Ham United haben bezüglich eines Transfers von Declan Rice offenbar eine Einigung erzielt. Das berichtet der englische Guardian.

Demnach haben die Hammers das dritteAngebot der Gunners in Höhe von 116 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro Boni, von dem bereits The Athletic berichtet hatte, angenommen. Das würde Rice zum teuersten Spieler Englands aller Zeiten machen.

Laut Guardian seien nun nur noch letzte Details zu klären, bevor der Deal unter Dach und Fach gebracht wird.

Nach der Verpflichtung von Kai Havertz winkt Arsenal also der nächste Transfer eines hochkarätigen Spielers.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: An dem Mittelfeldspieler waren gleich mehrere Top-Vereine interessiert. Zunächst war der FC Bayern München aus dem Poker ausgestiegen, letztlich auch Manchester City. Die Skyblues sind dem Vernehmen nach mit einer 93-Millionen-Euro-Offerte bei West Ham abgeblitzt.

Rice stammt aus der Jugend des FC Chelsea, ehe er sich im Alter von 14 Jahren dem Nachwuchs von West Ham anschloss. Dem Verein aus London ist er seither treu geblieben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Das derzeit noch gültige Arbeitspapier von Rice ist noch bis 2024 datiert.

In der vergangenen Saison hatte er als Kapitän mit 50 Pflichtspiel-Einsätzen maßgeblichen Anteil am Gewinn der Conference League. Zudem gelangen ihm fünf Treffer und vier Assists.