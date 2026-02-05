Liverpools Trainer Arne Slot hat die Hintergründe zum Aufschwung von Florian Wirtz erklärt. Aus seiner Sicht liegt der Hauptaspekt dafür, dass sich der 125-Millionen-Euro-Neuzugang mittlerweile richtig gut in England zurecht findet, in der Arbeit gegen den Ball.
"Darin sehe ich bei ihm die größten Verbesserungen": Florian Wirtz winkt die erste Auszeichnung beim FC Liverpool! Arne Slot erklärt den Aufschwung des deutschen Nationalspielers
Florian Wirtz musste in Liverpool schon viel Kritik einstecken
"Zuallererst: Ganz großes Lob an den Spieler, denn er ist es, der die Arbeit leisten muss. Nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch im Gym", begann Slot seine Ausführungen zu Wirtz' Entwicklung auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Für ihn als Coach sei stets klar gewesen: "Selbst wenn er sich anfangs etwas schwer tut, musst du ihn immer weiter spielen lassen, denn nur so kann er besser werden. Er ist das beste Beispiel dafür."
Wirtz hatte im vergangenen Sommer dem FC Bayern München abgesagt und war mit großen Vorschusslorbeeren, aber auch unter hohem Erwartungsdruck von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Die ersten Monate im ungewohnten Umfeld verliefen schleppend, was man aufgrund der zu bewerkstelligenden Anpassungen an eine neue Liga, einen neuen Verein, neue Mitspieler, ein neues Land und eine neue Spielweise durchaus erwarten konnte. Dennoch hagelte es für Wirtz häufig deutliche Kritik von Medien, Fans oder Experten - und dabei half es nicht, dass der 22-Jährige in puncto Torbeteiligungen zunächst überhaupt nicht auf der Insel ankam.
So hatte Wirtz beispielsweise kurz vor Weihnachten erst eine einzige direkte Torbeteiligung - einen Assist Anfang Dezember gegen Sunderland (1:1) - in der Premier League vorzuweisen. Der erste eigene Treffer für den neuen Verein gelang ihm dann kurz nach dem Fest beim 2:1 gegen Wolverhampton, mittlerweile steht Wirtz bei ordentlichen sechs Toren und acht Assists in wettbewerbsübergreifend 32 Einsätzen.
- AFP
Arne Slot lobt: Darin hat sich Florian Wirtz in Liverpool am meisten verbessert
Seit Dezember, als Liverpool ein wochenlanges Tief hinter sich lassen konnte, läuft es auch für Wirtz persönlich spürbar besser. Das Zusammenspiel mit den neuen Teamkollegen klappt immer häufiger, mit dem Ex-Frankfurter Hugo Ekitike bildet er mittlerweile sogar ein sehr harmonisches und torgefährliches Offensivduo. Jüngst legte Wirtz beim 4:1 gegen Newcastle Ende Januar einen absoluten Gala-Auftritt an der Anfield Road hin.
Fußballerisch war Wirtz ohnehin stets über jeden Zweifel erhaben, Slot sieht inzwischen aber große Fortschritte des deutschen Nationalspielers innerhalb des Mannschaftsgefüges. "Am Ball hat er sich nicht so sehr verbessert, da war er von Anfang an besonders. Aber jetzt hat er vielleicht ein besseres Verständnis mit seinen Mitspielern, weil sie mehr und mehr miteinander gespielt haben", so der Niederländer. Er betonte zu Wirtz' Aufschwung: "Ohne Ball sehe ich bei ihm die größten Verbesserungen. Und in der Kombination wird man dann bereit für die Premier League."
Auch Liverpool-Legende Steven Gerrard schwärmt von Florian Wirtz
Schon als es im Dezember begann, für Wirtz besser zu laufen, hatte Slot betont, dass sich Geduld mit dem Spielmacher ganz sicher auszahlen würde. Seinerzeit führte er konkrete Spielbeispiele an, die ihm zeigten, dass Wirtz sich nach und nach an das im Vergleich zur Bundesliga deutlich körperlichere Spiel in der Premier League gewöhne. "In diesen Momenten sieht man, dass es ihm leichter fällt. Er muss sehr, sehr, sehr viel Aufwand betreiben, um in dieser Intensität spielen zu können, aber er gewöhnt sich mehr und mehr daran. Das ist mein Eindruck", lobte Slot.
Zuletzt erhielt Wirtz zudem lobende Worte von Liverpool-Legende Steven Gerrard. "Alle wussten, irgendwann wird er aufblühen. Auch als es noch nicht so lief, hatte er schon brillante Momente", betonte der frühere Mittelfeldspieler der Reds. "Es sieht so aus, als ob er viel im Gym war. Er ist körperlich viel stärker, ist stabiler in den Zweikämpfen. Machen wir uns nichts vor: Er hat unfassbares Talent."
Als Lohn für seine Steigerung wurde Wirtz für die Auszeichnung zum Spieler des Monats Januar in der Premier League nominiert. Kommende Woche wird feststehen, ob der Ex-Leverkusener seinen ersten kleinen Titel im Liverpool-Trikot gewinnt, gegen sieben weitere Nominierte muss er sich dafür durchsetzen. Unter anderem stehen Enzo Fernandez vom FC Chelsea oder Patrick Dorgu von Manchester United ebenfalls zur Wahl.
Übrigens: Sollte Wirtz den seit 1995 vergebenen Award gewinnen, wäre er erst der vierte Deutsche, dem das gelingt. Zuvor wurde diese Ehre nur Jürgen Klinsmann (1995, Tottenham Hotspur), Leroy Sane (2017, Manchester City) und Ilkay Gündogan (zweimal 2021, Manchester City) zuteil.
Wirtz will in Liverpool bestenfalls eine Ära prägen, hat beim englischen Meister bis 2030 unterschrieben. Eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Premier League können sich die Reds angesichts von 14 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Arsenal zwar wohl schon abschminken. In der Champions League dürfen Wirtz und Co. aber noch träumen, nach Platz drei in der Ligaphase steht man hier bereits sicher im Achtelfinale und trifft dort Mitte März entweder auf Atletico Madrid, Club Brügge, Galatasaray oder Juventus Turin.
In der heimischen Liga wird es für Liverpool derweil im restlichen Saisonverlauf darum gehen, sich erneut für die Champions League zu qualifizieren. Dafür sollen im Topspiel gegen Manchester City am Sonntag möglichst drei Punkte her.
- Getty/GOAL
Florian Wirtz: Seine Zahlen beim FC Liverpool
- Spiele: 32
- Tore: 6
- Assists: 8