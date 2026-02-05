"Darin sehe ich bei ihm die größten Verbesserungen": Florian Wirtz winkt die erste Auszeichnung beim FC Liverpool! Arne Slot erklärt den Aufschwung des deutschen Nationalspielers

Schon als es im Dezember begann, für Wirtz besser zu laufen, hatte Slot betont, dass sich Geduld mit dem Spielmacher ganz sicher auszahlen würde. Seinerzeit führte er konkrete Spielbeispiele an, die ihm zeigten, dass Wirtz sich nach und nach an das im Vergleich zur Bundesliga deutlich körperlichere Spiel in der Premier League gewöhne. "In diesen Momenten sieht man, dass es ihm leichter fällt. Er muss sehr, sehr, sehr viel Aufwand betreiben, um in dieser Intensität spielen zu können, aber er gewöhnt sich mehr und mehr daran. Das ist mein Eindruck", lobte Slot.

Zuletzt erhielt Wirtz zudem lobende Worte von Liverpool-Legende Steven Gerrard. "Alle wussten, irgendwann wird er aufblühen. Auch als es noch nicht so lief, hatte er schon brillante Momente", betonte der frühere Mittelfeldspieler der Reds. "Es sieht so aus, als ob er viel im Gym war. Er ist körperlich viel stärker, ist stabiler in den Zweikämpfen. Machen wir uns nichts vor: Er hat unfassbares Talent."

Als Lohn für seine Steigerung wurde Wirtz für die Auszeichnung zum Spieler des Monats Januar in der Premier League nominiert. Kommende Woche wird feststehen, ob der Ex-Leverkusener seinen ersten kleinen Titel im Liverpool-Trikot gewinnt, gegen sieben weitere Nominierte muss er sich dafür durchsetzen. Unter anderem stehen Enzo Fernandez vom FC Chelsea oder Patrick Dorgu von Manchester United ebenfalls zur Wahl.

Übrigens: Sollte Wirtz den seit 1995 vergebenen Award gewinnen, wäre er erst der vierte Deutsche, dem das gelingt. Zuvor wurde diese Ehre nur Jürgen Klinsmann (1995, Tottenham Hotspur), Leroy Sane (2017, Manchester City) und Ilkay Gündogan (zweimal 2021, Manchester City) zuteil.

Wirtz will in Liverpool bestenfalls eine Ära prägen, hat beim englischen Meister bis 2030 unterschrieben. Eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Premier League können sich die Reds angesichts von 14 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Arsenal zwar wohl schon abschminken. In der Champions League dürfen Wirtz und Co. aber noch träumen, nach Platz drei in der Ligaphase steht man hier bereits sicher im Achtelfinale und trifft dort Mitte März entweder auf Atletico Madrid, Club Brügge, Galatasaray oder Juventus Turin.

In der heimischen Liga wird es für Liverpool derweil im restlichen Saisonverlauf darum gehen, sich erneut für die Champions League zu qualifizieren. Dafür sollen im Topspiel gegen Manchester City am Sonntag möglichst drei Punkte her.