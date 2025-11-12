"Überhaupt nicht Weltklasse": Weltmeister fällt zu Liverpools Sorgenkind Florian Wirtz ein knallhartes Urteil

Desailly gehört offensichtlich also zu den Kritikern von Wirtz' Start in England. Der 22 Jahre alte Mittelfeldstar wechselte im Sommer für eine Sockelablöse 125 Millionen Euro aus Leverkusen nach Liverpool, tut sich aber noch schwer mit der Umstellung auf die anspruchsvolle Premier League.

Bei der 0:3-Klatsche Liverpools am Wochenende gegen Manchester City wurde Wirtz bei seiner Auswechslung erneut von den gegnerischen Fans verspottet ("Was für eine Geldverschwendung"). Anschließend kritisierte Ex-ManUnited-Kapitän Gary Neville in seinem Podcast, Wirtz habe körperliche Defizite: "Er wirkte wie ein kleiner Junge da draußen." Und weiter: "Wir sind monatelang um das Thema herumgeschlichen, dass er jung ist, in ein neues Land gekommen ist und so weiter. Aber er hat 140 Millionen gekostet - da muss man irgendwann liefern."

Für Liverpool wartet Wirtz noch auf seinen ersten Treffer. Er absolvierte bislang 16 Einsätze, davon allerdings nur deren zwei über die volle Distanz. Er lieferte drei Assists.