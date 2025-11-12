Der ehemalige französische Nationalspieler Marcel Desailly sieht Florian Wirtz vom FC Liverpool noch längst nicht in der Weltklasse angekommen.
"Überhaupt nicht Weltklasse": Weltmeister fällt zu Liverpools Sorgenkind Florian Wirtz ein knallhartes Urteil
Der Weltmeister von 1998 sollte in einem Video von OLGB aktuelle Stars in die Kategorie Weltklasse einordnen – oder eben nicht. Zu den Spielern, die zur Auswahl standen, zählte auch Reds-Neuzugang Wirtz.
Als der Name des deutschen Nationalspielers vorgelesen wurde, wurde Desailly energisch und meinte wie aus der Pistole geschossen: "Überhaupt nicht Weltklasse".
- Getty
Spieler, die Marcel Desailly in die Weltklasse einordnete:
- Phil Foden (Manchester City)
- Declan Rice (FC Arsenal)
- Mohamed Salah (FC Liverpool)
- Martin Ödegaard (FC Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
Spieler, die für Marcel Desailly keine Weltklasse verkörpern:
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Alexander Isak (FC Liverpool)
- Florian Wirtz (FC Liverpool)
- Viktor Gyökeres (FC Arsenal)
- Alexis Mac Allister (FC Liverpool)
- Joao Pedro (FC Chelsea)
Spieler, die für Marcel Desailly an der Schwelle zur Weltklasse stehen:
- Bukayo Saka (FC Arsenal)
- Cole Palmer (FC Chelsea)
- Enzo Fernandez (FC Chelsea)
- Estevao Willian (FC Chelsea)
- Getty Images
Kritik und Spott in England für Florian Wirtz
Desailly gehört offensichtlich also zu den Kritikern von Wirtz' Start in England. Der 22 Jahre alte Mittelfeldstar wechselte im Sommer für eine Sockelablöse 125 Millionen Euro aus Leverkusen nach Liverpool, tut sich aber noch schwer mit der Umstellung auf die anspruchsvolle Premier League.
Bei der 0:3-Klatsche Liverpools am Wochenende gegen Manchester City wurde Wirtz bei seiner Auswechslung erneut von den gegnerischen Fans verspottet ("Was für eine Geldverschwendung"). Anschließend kritisierte Ex-ManUnited-Kapitän Gary Neville in seinem Podcast, Wirtz habe körperliche Defizite: "Er wirkte wie ein kleiner Junge da draußen." Und weiter: "Wir sind monatelang um das Thema herumgeschlichen, dass er jung ist, in ein neues Land gekommen ist und so weiter. Aber er hat 140 Millionen gekostet - da muss man irgendwann liefern."
Für Liverpool wartet Wirtz noch auf seinen ersten Treffer. Er absolvierte bislang 16 Einsätze, davon allerdings nur deren zwei über die volle Distanz. Er lieferte drei Assists.