In der Premier League gibt es derzeit kein besseres Duo! Florian Wirtz und ein Mitspieler beim FC Liverpool liefern eine außergewöhnliche Zahl

Das Offensivduo kommt wettbewerbsübergreifend aktuell auf sechs Treffer, die sie einander aufgelegt haben, und führt damit die Rangliste aller Duos in der Premier League an. Auch am jüngsten 4:1-Erfolg der Reds gegen Newcastle United waren die beiden maßgeblich beteiligt: Gemeinsam erzielten sie drei der vier Tore, den vierten Treffer bereitete Wirtz für den ehemaligen Frankfurter vor.

Beide kommen der Wunschvorstellung von Trainer Arne Slot immer näher, "alle drei Tage auf dem Top-Level und in höchster Intensität zu spielen".

Wirtz zeigte sich derweil voll des Lobes für Ekitike. "Es macht so viel Spaß, mit ihm zu spielen", sagte er. Seinem inzwischen "guten Freund" habe der Zehner zunächst derartige Leistungen gar nicht zugetraut, gestand er: "Als ich ihn zum ersten Mal im Training gesehen habe, hat er mich überrascht, weil ich nicht wusste, dass er so gut ist. Er weiß genau, wie man sich auf dem Platz bewegt."