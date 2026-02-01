In der Premier League gibt es derzeit kein besseres Duo! Florian Wirtz und ein Mitspieler beim FC Liverpool liefern eine außergewöhnliche Zahl

Florian Wirtz hat seine Anfangsschwierigkeiten überwunden und ist inzwischen beim FC Liverpool voll angekommen. Besonders gut harmoniert er derzeit mit Hugo Ekitike.
Das Offensivduo kommt wettbewerbsübergreifend aktuell auf sechs Treffer, die sie einander aufgelegt haben, und führt damit die Rangliste aller Duos in der Premier League an. Auch am jüngsten 4:1-Erfolg der Reds gegen Newcastle United waren die beiden maßgeblich beteiligt: Gemeinsam erzielten sie drei der vier Tore, den vierten Treffer bereitete Wirtz für den ehemaligen Frankfurter vor.
Beide kommen der Wunschvorstellung von Trainer Arne Slot immer näher, "alle drei Tage auf dem Top-Level und in höchster Intensität zu spielen".
Wirtz zeigte sich derweil voll des Lobes für Ekitike. "Es macht so viel Spaß, mit ihm zu spielen", sagte er. Seinem inzwischen "guten Freund" habe der Zehner zunächst derartige Leistungen gar nicht zugetraut, gestand er: "Als ich ihn zum ersten Mal im Training gesehen habe, hat er mich überrascht, weil ich nicht wusste, dass er so gut ist. Er weiß genau, wie man sich auf dem Platz bewegt."
Florian Wirtz ist nach schwierigem Start in Liverpool angekommen
Nach seinem Wechsel im Sommer von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool für 125 Millionen Euro musste Wirtz aufgrund durchwachsener Leistungen in der Hinrunde viel Kritik einstecken. Inzwischen hat er jedoch wieder das Niveau aus seiner Leverkusener Zeit erreicht. Allein in den vergangenen acht Ligaspielen steuerte er vier Tore und zwei Vorlagen bei. "Alle wussten, irgendwann wird er aufblühen. Auch als es noch nicht so lief, hatte er schon brillante Momente", lobte ihn Vereinslegende Steven Gerrard.
Auch die englische Presse, die Wirtz nach seinem holprigen Start noch scharf kritisiert hatte, schlägt inzwischen deutlich versöhnlichere Töne an. Der Mirror adelte ihn als "Fabulous Florian", während die Daily Mail mit dem Wortspiel "Reds find their Flo" sogar noch einen draufsetzte.
Ekitike, der im selben Sommer für 75 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtet wurde, erlebt eine starke Debütsaison in England und kommt nach 32 Pflichtspielen auf 15 Treffer und vier Assists.
Florian Wirtz: Leistungsdaten für den FC Liverpool
- Spiele: 32
- Tore: 6
- Assists: 8
- Einsatzminuten: 2.307