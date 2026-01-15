Geh' nicht zum FC Bayern! Florian Wirtz erhielt eindringliche Transfer-Bitte von DFB-Kollegen

Wirtz hatte sich durchaus deftiger Kritik in England besonders vonseiten der TV-Experten und Ex-Spieler stellen müssen, nachdem er lange Zeit auf seine erste Torbeteiligung in einem Premier-League- oder Champions-League-Spiel der Reds hatte warten müssen. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der Wirtz unbedingt im FCB-Trikot sehen wollte, bekundete gar öffentlich sein Mitleid für Wirtz' damals noch schwierige Situation an der Anfield Road.

Mittlerweile aber kommt der 22-Jährige aber immer besser in Fahrt, aktuell steht er bei zehn Torbeteiligungen in 27 Pflichtspielen (3 Tore, 7 Vorlagen). Jüngst verhalt er den Reds nach Einwechslung im FA Cup mit einem Tor und einer Vorlage zum Weiterkommen gegen Barnsley und erntete ein Sonderlob von Trainer Arne Slot.

"Wenn man für eine halbe Stunde reinkommt und ein Tor und eine Vorlage beisteuert und noch ein paar andere gute Momente hat, kann man definitiv sagen, dass er dem Team etwas Kreatives gebracht hat, und genau das war heute nötig", sagte Slot, der sich stets schützen vor Wirtz stellte.