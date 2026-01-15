Robert Andrich, Kapitän von Bayer Leverkusen, hat seinen ehemaligen Teamkollegen Florian Wirtz im Verlauf der vergangenen Saison mehrfach nach eigenen Angaben angefleht, nicht zum FC Bayern zu wechseln.
Geh' nicht zum FC Bayern! Florian Wirtz erhielt eindringliche Transfer-Bitte von DFB-Kollegen
"Ehrlicherweise ja," sagte Andrich im Spielmacher-Podcast danach gefragt, ob er mit einem Wirtz-Wechsel zum deutschen Rekordmeister gerechnet habe. Auch deshalb habe er "immer zu ihm gesagt: 'Bitte mach es nicht! Tu uns das nicht an.'"
Er habe sich "gewünscht", dass Wirtz den Bayern einen Korb gibt und "das habe ich auch immer aus Spaß zu den ganzen Bayern-Jungs bei der Nationalmannschaft gesagt". Andrichs Wunsch ging am Ende in Erfüllung. Wirtz entschied sich gegen einen ligainternen Wechsel zu deutschen Branchenprimus und ging zum FC Liverpool.
Florian Wirtz mit schwierigem Start beim FC Liverpool
"Ich habe mich gefreut für ihn, dass er den Schritt gemacht hat, aber ich hätte es ehrlicherweise nicht gedacht, wenn ich ihn jetzt so persönlich kenne. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er den Schritt ins Ausland jetzt schon wagt", sagte Andrich und äußerte auch deshalb Verständnis für den zumindest mit Blick auf Wirtz' Torbeteiligungen etwas holprigen Start des deutschen Ausnahmespielers an der Anfield Road.
"Ich finde es nicht schlimm, dass er ein bisschen Zeit braucht. Ich kenne ihn auch so gut, dass ich weiß, dass es ihn auch nicht so beschäftigt, wie man das eigentlich denkt, weil er einfach ein sehr gutes Umfeld hat mit seinen Eltern und seiner Familie", sagte Andrich.
Uli Hoeneß bekundet Mitleid für Florian Wirtz
Wirtz hatte sich durchaus deftiger Kritik in England besonders vonseiten der TV-Experten und Ex-Spieler stellen müssen, nachdem er lange Zeit auf seine erste Torbeteiligung in einem Premier-League- oder Champions-League-Spiel der Reds hatte warten müssen. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der Wirtz unbedingt im FCB-Trikot sehen wollte, bekundete gar öffentlich sein Mitleid für Wirtz' damals noch schwierige Situation an der Anfield Road.
Mittlerweile aber kommt der 22-Jährige aber immer besser in Fahrt, aktuell steht er bei zehn Torbeteiligungen in 27 Pflichtspielen (3 Tore, 7 Vorlagen). Jüngst verhalt er den Reds nach Einwechslung im FA Cup mit einem Tor und einer Vorlage zum Weiterkommen gegen Barnsley und erntete ein Sonderlob von Trainer Arne Slot.
"Wenn man für eine halbe Stunde reinkommt und ein Tor und eine Vorlage beisteuert und noch ein paar andere gute Momente hat, kann man definitiv sagen, dass er dem Team etwas Kreatives gebracht hat, und genau das war heute nötig", sagte Slot, der sich stets schützen vor Wirtz stellte.
Florian Wirtz: Leistungsdaten bei Liverpool und Leverkusen
- FC Liverpool: 27 Spiele, 3 Tore, 7 Vorlagen
- Bayer Leverkusen: 197 Spiele, 57 Tore, 65 Vorlagen
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.