Trainer Arne Slot vom FC Liverpool hat erklärt, woran er festmacht, dass sich Florian Wirtz mehr und mehr an den Fußball in der Premier League gewöhnt.
"In diesen Momenten sieht man, dass es ihm immer leichter fällt": Trainer Arne Slot erklärt eine entscheidende Entwicklung von Florian Wirtz beim FC Liverpool
Arne Slot erklärt Entwicklung von Florian Wirtz anhand konkreter Beispiele
"Florian hat sich sehr verbessert. Und ich spreche nicht von seinen technischen Fähigkeiten - dass die herausragend sind, konnte ohnehin vom ersten Tag an jeder sehen", wird Slot vom Liverpool Echo zitiert.
Der Niederländer führte dann anhand von konkreten Beispielen aus dem 2:0-Sieg gegen Brighton & Hove Albion am vergangenen Wochenende aus, welche Steigerungen beim deutschen Nationalspieler zu erkennen sind: "Es gab diesen einen Moment gegen Brighton, als er den Ball von Dom (Dominik Szoboszlai, d. Red.) übernahm, einen Gegenspieler im Dribbling abdrängte und am Ball blieb. [...] Später gewann er dann den Zweikampf mit (Brighton-Verteidiger, d. Red.)Jan Paul van Hecke, der den Konter mit dem Abschluss von Mo (Salah, d. Red) am Ende einleitete."
Florian Wirtz beim FC Liverpool auf gutem Weg: "Er gewöhnt sich mehr und mehr daran"
Slot sieht darin Belege dafür, dass sich Wirtz nach und nach besser mit dem enorm körperlichen Spiel in der Premier League anfreunden kann: "In diesen Momenten sieht man, dass es ihm leichter fällt", betonte der Liverpool-Coach. "Er muss sehr, sehr, sehr viel Aufwand betreiben, um in dieser Intensität spielen zu können, aber er gewöhnt sich mehr und mehr daran. Das ist mein Eindruck."
Wie auch einige andere Reds-Spieler habe Wirtz physisch zugelegt, Muskelmasse draufgepackt. Das alleine reiche jedoch nicht aus, betonte Slot: "Nur durch das Arbeiten im Gym kommst du nicht auf das entsprechende Level, um 90 Minuten Premier-League-Fußball zu spielen. Man muss die Spiele spielen, Praxis bekommen. Ich würde sagen, Training hilft, aber das tun wir ja kaum. Also geht es um spielen, spielen, spielen."
Florian Wirtz kommt in Liverpool besser in Fahrt
Wirtz war vergangenen Sommer für eine Sockelablöse in Höhe von satten 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Die Erwartungen an der Anfield Road waren dementsprechend enorm, in seinen ersten Monaten konnte der 22-Jährige diesen noch nicht gerecht werden.
Wiederkehrende Kritik an Wirtz blieb daher nicht aus, allen voran dessen bisher rar gesäten Torbeteiligungen waren öffentlich häufig Thema. In bisher 21 Pflichtspielen für Liverpool gelang Wirtz noch kein Tor, fünf Assists sind auch keine sonderlich gute Ausbeute.
Slot setzte Wirtz zwar schon mehrfach auf die Bank, blieb jedoch stets geduldig mit dem teuren Neuzugang. Zuletzt zeigte der Mittelfeldstar dann auch ansteigende Form, Anfang Dezember lobte Slot nach einem 2:0 bei West Ham: "Es war ermutigend, Florian so gut spielen zu sehen, aber es ist nicht das erste Mal, dass er gut für uns gespielt hat. Vielleicht ist es das erste Mal, dass andere Leute das bemerkt haben, aber ich habe ihn schon oft gut für uns spielen sehen."
Florian Wirtz beim FC Liverpool: Seine bisherigen Leistungsdaten in der Premier League
- Spiele: 15
- Tore: 0
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 1