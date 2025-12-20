"In diesen Momenten sieht man, dass es ihm immer leichter fällt": Trainer Arne Slot erklärt eine entscheidende Entwicklung von Florian Wirtz beim FC Liverpool

Wirtz war vergangenen Sommer für eine Sockelablöse in Höhe von satten 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Die Erwartungen an der Anfield Road waren dementsprechend enorm, in seinen ersten Monaten konnte der 22-Jährige diesen noch nicht gerecht werden.

Wiederkehrende Kritik an Wirtz blieb daher nicht aus, allen voran dessen bisher rar gesäten Torbeteiligungen waren öffentlich häufig Thema. In bisher 21 Pflichtspielen für Liverpool gelang Wirtz noch kein Tor, fünf Assists sind auch keine sonderlich gute Ausbeute.

Slot setzte Wirtz zwar schon mehrfach auf die Bank, blieb jedoch stets geduldig mit dem teuren Neuzugang. Zuletzt zeigte der Mittelfeldstar dann auch ansteigende Form, Anfang Dezember lobte Slot nach einem 2:0 bei West Ham: "Es war ermutigend, Florian so gut spielen zu sehen, aber es ist nicht das erste Mal, dass er gut für uns gespielt hat. Vielleicht ist es das erste Mal, dass andere Leute das bemerkt haben, aber ich habe ihn schon oft gut für uns spielen sehen."