Nach seinem Stotterstart präsentiert sich Florian Wirtz beim FC Liverpool inzwischen in Topform. Teamkollegen, Legenden und selbst die Presse feiern ihn. Beim 4:1-Sieg über Newcastle United um Nick Woltemade hatte der deutsche Nationalspieler mit je einem Assist und Tor geglänzt. Nach der schweren Krise sind die Reds wieder obenauf. Hinzu kam die emotionale Rückkehr von Ibrahima Konate, der dennoch lobende Worte für Wirtz fand.
Lob von allen Seiten und interessanter Verdacht von LFC-Legende: Explodiert Florian Wirtz deshalb beim FC Liverpool?
Konate schwärmt von Wirtz und enthüllt Zahlenspiel
"Die letzten beiden Wochen waren für mich und meine Familie sehr schwer, aber das ist Teil des Lebens, wir haben keine Wahl", sagte der Innenverteidiger nach Abpfiff gegenüber TNT Sports. Der Vater des Franzosen war kürzlich verstorben, woraufhin er den Reds dreimal gefehlt hatte. Nachdem Konate auch zum Endstand abgestaubt hatte, flossen sogar Tränen.
Zudem freute sich Konate für Wirtz, der sich nach großen Schwierigkeiten in den ersten Monaten beim FC Liverpool inzwischen eine Torbeteiligung nach der anderen sichert. "Er hat der Welt gerade seine Qualität gezeigt", sagte er über den ehemaligen Leverkusener, der im Interview neben ihm stand: "Er hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht, aber das wird sehr bald kommen. Wir haben in der Saisonvorbereitung darüber gesprochen, wie viele Tore und Assists er erreichen will - und wenn er das schafft, mein Gott, dann wird es verrückt."
Die genauen Zahlen offenbarte Konate nicht. Wirtz' Scorer-Konto lässt sich mittlerweile aber sehen! Aus 32 Pflichtspielen stammen bereits 14 aus seiner Feder, sechsmal traf er selbst. Wohlgemerkt trotz der Tatsache, dass der 22-Jährige erstmals am 27. Dezember ein Tor für die Reds erzielte.
- Getty
Florian Wirtz und Hugo Ekitike verbreiten Angst und Schrecken
Vor allem im Zusammenspiel mit Ex-Frankfurter und Doppelpacker Hugo Ekitike glänzt Wirtz. Wettbewerbsübergreifend legten sich die Offensiv-Youngster schon sechs Tore gegenseitig auf, was laut BBC in der Premier League einzigartig ist. Beide kommen der Wunschvorstellung von Trainer Arne Slot immer näher, "alle drei Tage auf dem Top-Level und in höchster Intensität zu spielen".
Wirtz schwärmte indes von Ekitike. "Es macht so viel Spaß, mit ihm zu spielen", sagte er. Seinem inzwischen "guten Freund" habe der Zehner zunächst derartige Leistungen gar nicht zugetraut, gestand er: "Als ich ihn zum ersten Mal im Training gesehen habe, hat er mich überrascht, weil ich nicht wusste, dass er so gut ist. Er weiß genau, wie man sich auf dem Platz bewegt."
Und Wirtz, der sogar zum "Player of the Match" gewählt wurde, selbst? "Ich bin sehr glücklich", erklärte er und ergänzte: "Ich liebe es, Tore zu schießen und aufzulegen. Ich möchte so weitermachen. Es macht mich glücklich, gibt mir noch mehr Selbstvertrauen."
War Florian Wirtz "viel im Gym"?
Lob gab es außerdem von LFC-Legende Steven Gerrard. "Alle wussten, irgendwann wird er aufblühen. Auch als es noch nicht so lief, hatte er schon brillante Momente", sagte der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler: "Es sieht so aus, als ob er viel im Gym war. Er ist körperlich viel stärker, ist stabiler in den Zweikämpfen. Machen wir uns nichts vor: Er ist unfassbares Talent."
Auch die englische Presse, rund um den Stotterstart noch sehr kritisch gegenüber Wirtz, würdigte ihn. Der Mirror schrieb von "Fabulous Florian", die Daily Mail legte indes mit dem Wortspiel "Reds find their Flo" noch einen obendrauf.
Florian Wirtz: Leistungsdaten für den FC Liverpool
- Spiele: 32
- Tore: 6
- Assists: 8
- Einsatzminuten: 2.307
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.