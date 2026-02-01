Lob von allen Seiten und interessanter Verdacht von LFC-Legende: Explodiert Florian Wirtz deshalb beim FC Liverpool?

"Die letzten beiden Wochen waren für mich und meine Familie sehr schwer, aber das ist Teil des Lebens, wir haben keine Wahl", sagte der Innenverteidiger nach Abpfiff gegenüber TNT Sports. Der Vater des Franzosen war kürzlich verstorben, woraufhin er den Reds dreimal gefehlt hatte. Nachdem Konate auch zum Endstand abgestaubt hatte, flossen sogar Tränen.

Zudem freute sich Konate für Wirtz, der sich nach großen Schwierigkeiten in den ersten Monaten beim FC Liverpool inzwischen eine Torbeteiligung nach der anderen sichert. "Er hat der Welt gerade seine Qualität gezeigt", sagte er über den ehemaligen Leverkusener, der im Interview neben ihm stand: "Er hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht, aber das wird sehr bald kommen. Wir haben in der Saisonvorbereitung darüber gesprochen, wie viele Tore und Assists er erreichen will - und wenn er das schafft, mein Gott, dann wird es verrückt."

Die genauen Zahlen offenbarte Konate nicht. Wirtz' Scorer-Konto lässt sich mittlerweile aber sehen! Aus 32 Pflichtspielen stammen bereits 14 aus seiner Feder, sechsmal traf er selbst. Wohlgemerkt trotz der Tatsache, dass der 22-Jährige erstmals am 27. Dezember ein Tor für die Reds erzielte.