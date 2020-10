Zidane x Koeman: quem tem mais vitórias em El Clásico?

O holandês vai fazer sua estreia comandando o Barça, enquanto o adversário já tem história como jogador e treinador do Real Madrid; veja os números

Mais um El Clásico vai acontecer na Espanha! Desta vez ambos os times vão ser treinados por ex-jogadores com história nos respectivos clubes: o ex-zagueiro Ronald Koeman pelo lado do e o ex-meia Zinedine Zidane pelo . Mas quem leva a melhor na história do confronto?

Zidane já tem experiência no El Clásico tanto como treinador quanto como jogador, enquanto Komena vai fazer sua estreia como comandante neste sábado (24), jogando dentro de casa. Para aquecer o torcedor para o grande jogo, a Goal destrinchou as participações de Koeman e Zidane nos clássicos e te traz os números:

ZIDANE x KOEMAN: QUEM TEM MAIS VITÓRIAS EM EL CLÁSICO

Somando os jogos como técnico e como jogador do Real Madrid, Zidane chega a oito vitórias em jogos contra o Barcelona, além de sete empates e seis derrotas.

Já Koeman, sem ter treinado os catalães contra os merengues ainda, tem seis vitórias contra o rival, além de três empates e cinco derrotas.

ZIDANE x KOEMAN: QUEM TEM MAIS VITÓRIAS COMO JOGADOR

Dentro de campo, quem leva vantagem o El Clásico é o holandês do Barcelona, são seis vitórias contra quatro do francês, ambos em sete temporadas. Koeman, porém, tem mais jogos disputados do que Zidane, são 14 contra 11.

ZIDANE x KOEMAN: QUEM TEM MAIS VITÓRIAS COMO TREINADOR

Como treinador, Zidane leva vantagem, até porque Koeman ainda não disputou um El Clásico nesta posição.

O francês tem quatro vitórias, três empates e três derrotas, com o mérito de seguir invicto dentro do Camp Nou, casa do Barcelona, são duas vitórias e dois empates em quatro jogos.

ZIDANE x KOEMAN: QUEM TEM MELHOR APROVEITAMENTO NO EL CLÁSICO

Vitórias Empates Derrotas Zidane 8 7 6* Zidane (jogador) 4 4 3 Zidane (treinador) 4 3 3* Koeman 6 3 5

*uma delas foi em um jogo não oficial

Somando as atuações como treinador e como jogador, Zidane tem 49,2% de aproveitamento disputando El Clásicos - como treinador são 50% e como jogador 48,5%. Já Koeman tem aproveitamento de 50%. (Os números consideram como se todas as vitórias valessem três pontos, os emaptes um e as derrotas nenhum).

ZIDANE x KOEMAN: QUEM TEM MAIS GOLS NO EL CLÁSICO

Apesar de ser zagueiro, Koeman sempre marcou muitos gols e, contra Zidane, leva vantagem no clássico espanhol, são cinco gols contra três do meia, sendo que Zidane marcou um em Liga dos Campeões.

ZIDANE x KOEMAN: QUEM TEM MAIS DISPUTOU O EL CLÁSICO

Como jogador, Koeman tem mais jogos do que Zidane no clássico, são 14 contra 11 mas, somando os dez do francês como técnico, ele leva vantagem, 21 contra 14.

Em termos de competições, como jogador Zidane disputou Liga dos Campeões e e Koeman La Liga, Supercopa da e Copa do Rey. Zidane ainda tem, como treinador, uma partida não oficial pela Guinness .

