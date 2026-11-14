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Zinedine Zidane, treinador da seleção da França, negou a existência de qualquer tensão em sua relação com Kylian Mbappé, capitão da França e atacante do Real Madrid.

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Zidane afirmou que a relação entre os dois caminha de forma ideal, e também falou sobre a situação do jogador em relação à participação diante da Turquia, no confronto aguardado para amanhã, domingo, válido pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, no estádio Matmut Atlantique, na cidade francesa de Bordeaux.

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"Besteira"

Zidane disse, durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida, em resposta às notícias de tensão em sua relação com Mbappé: "Não entendo isso, mas não é algo grave. Minha relação com ele é a de um treinador com seu jogador, e as coisas caminham de forma ideal".

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E acrescentou: "Não posso impedir as pessoas de dizerem o que quiserem, mas isso é pura besteira. É lamentável e, de certa forma, incômodo".

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O treinador francês abordou a situação de Mbappé em relação à participação diante da Turquia, depois de ele ter ficado de fora do último confronto contra a Itália por sentir dores musculares, afirmando que a presença do jogador com a seleção é algo positivo, e que a decisão sobre sua participação na partida cabe a ele, na condição de treinador.

Zidane disse: "É melhor que ele esteja conosco. Não há nenhum problema, ele estará conosco amanhã, e o resto faz parte das escolhas do treinador".

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Zidane havia afirmado anteriormente que a lesão de Mbappé não parecia grave, mas preferiu não arriscar escalando-o contra a Itália, esclarecendo que o jogador queria participar, e expressando a esperança de que ele esteja pronto para o confronto contra a Turquia.

No aspecto tático, Zidane definiu sua posição quanto à função de Warren Zaïre-Emery, jogador do Paris Saint-Germain, afirmando que prefere utilizá-lo no meio-campo, e não na posição de lateral-direito, apesar de sua capacidade de atuar em mais de uma posição.

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O treinador da França disse: "Prefiro vê-lo no interior do campo, no meio-campo, em sua posição habitual".

E acrescentou: "Temos quatro jogadores nas pontas, e escolhemos conforme os jogadores disponíveis. Se o Warren for participar, será no meio-campo. Quero vê-lo nessa posição".

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Zidane também defendeu o sistema defensivo da seleção da França, depois de ser questionado sobre o estado de confusão que apareceu na linha de defesa durante a derrota para a Itália por 3 a 1, afirmando que não concorda com a descrição da defesa como frágil.

Ele disse a um dos jornalistas: "Não concordo de forma alguma com o que você diz sobre a fragilidade da defesa. Não era uma questão de não apresentarmos um bom desempenho defensivo; pelo contrário, acho que fazemos isso muito bem".

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Em outro contexto, Zidane renovou sua confiança em Rayan Cherki, jogador do Manchester City, e em sua função como meia avançado pelo lado direito, após tê-lo utilizado nesse papel nas partidas anteriores.

Sobre o jogador, disse: "Vejo-o bem nessa posição. Ele é capaz de atuar em outras posições, mas também é capaz de jogar nessa posição, e a desempenha muito bem".

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A seleção francesa entra no confronto contra a Turquia na segunda colocação de seu grupo, com 10 pontos, empatada com a líder Itália, e à frente da Bélgica, terceira colocada, por um ponto, o que torna a partida decisiva na disputa pela classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa.