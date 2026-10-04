Zinédine Zidane, treinador da seleção da França, elogiou Michael Olise, ponta do Bayern de Munique, durante a entrevista coletiva de apresentação para o confronto contra a Bélgica, marcado para esta segunda-feira no "Stade de France", pela quarta rodada da Liga das Nações da UEFA, abordando sua personalidade tranquila fora dos gramados.

Zidane disse: "Ele é reservado e um pouco tímido fora de campo, mas tudo bem, porque dentro de campo ele não é nada tímido, pelo contrário, é um líder nato pela forma como joga".

A lenda da seleção francesa prosseguiu: "Ele mostra todo o seu talento com a bola. Já se impôs aqui há algum tempo e vem apresentando um nível excelente com o seu clube".

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As palavras de Zidane não parecem surpreendentes para quem acompanha Olise, pois sua aversão à imprensa é conhecida, já que ele raramente fala publicamente e recusa qualquer exposição excessiva.

Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", o jogador explicou sua posição dizendo que prefere que sua bola fale por ele, afirmando que nunca gostou dos holofotes. Sua famosa comemoração, colocando um dedo na boca e outro no ouvido, também é vista como uma mensagem de que ele não dá ouvidos às críticas e mantém o silêncio.

Seus primeiros momentos famosos remontam aos dias no Crystal Palace, quando marcou o gol da vitória sobre o West Ham e, logo depois, concedeu uma entrevista extremamente breve, na qual resumiu seu gol dizendo que o companheiro passou a bola para ele, que chutou e marcou.

A polêmica ressurgiu há algumas semanas, depois que ele marcou dois gols e deu uma assistência para um terceiro na vitória do Bayern sobre o Bodø/Glimt (5 a 0), na Liga dos Campeões. Quando foi questionado sobre sua atuação, limitou-se a respostas curtas que alguns interpretaram como falta de respeito, dizendo: "Não sei. Eu chuto e a bola entra ou não entra. Não sou o único que marca os gols".

O técnico Vincent Kompany e o diretor esportivo Max Eberl tiveram que defendê-lo. Eberl afirmou que os jovens no "TikTok" e nas redes sociais celebram justamente Olise "porque ele age com naturalidade".



