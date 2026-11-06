Zidane encerra a polêmica sobre Hernández e revela um talento no qual se enxerga

Zinedine Zidane, treinador da seleção da França, falou em sua coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, após anunciar sua segunda convocação dos Bleus, sobre os motivos táticos que o levaram a não convocar Lucas Hernández, elogiando ao mesmo tempo a enorme evolução do talentoso Désiré Doué, e manifestando sua profunda tristeza pelo trágico acidente que tirou a vida do atacante espanhol Jesús de Miguel.

Apesar das fortes atuações que Hernández vem apresentando ao lado do Paris Saint-Germain nas últimas semanas, ele ficou fora dos planos de Zidane para os confrontos contra Itália e Turquia na Liga das Nações da UEFA, já que o treinador preferiu recorrer a Lenny Yoro, além de Adrien Truffert e Andy Diouf na posição de lateral-esquerdo.

Zidane comentou sobre a decisão de deixar Hernández de fora, dizendo, de acordo com o que foi divulgado pelo site "Foot Mercato": "Não, ele não está velho para estar na seleção francesa. São escolhas e somos obrigados a tomá-las, infelizmente. Ele está na lista preliminar, que conta com 64 jogadores, mas, no fim, sou eu quem define minhas escolhas. Preferi outros jogadores para esta data, mas a porta continua aberta para todos".

Em relação ao notável brilho dos jovens, Zidane rasgou elogios ao talentoso Doué, do Paris Saint-Germain, afirmando que vê nele a essência de seus próprios inícios no futebol: "Como todos os jogadores, gosto de todos eles, mas o que Désiré vem apresentando há pouco tempo é algo realmente fantástico. É um jogador jovem que possui um talento enorme, escuta bem, e tem vontade de evoluir e conquistar títulos. Gosto do que ele apresenta dentro de campo e me vejo nele quando eu era jogador, porque ele sempre busca progredir e crescer ao lado de seus companheiros e faz isso de forma excelente".

Sobre o aproveitamento tático do astro Kylian Mbappé, especialmente com a ausência de Ousmane Dembélé por lesão, Zidane definiu sua posição no time titular, depois de ele ter atuado em setembro passado pela ponta-esquerda: "Vocês lembraram do que aconteceu em setembro, mas Kylian também será capaz de jogar em sua posição preferida durante esta data Fifa, no centro do ataque, e não haverá qualquer problema. Quando convoco um jogador, sempre quero vê-lo em sua posição preferida, lembrando que Kylian começou sua carreira pela ponta-esquerda, depois jogou pela direita e por dentro".

Por outro lado, o treinador dos Bleus deteve-se na trágica notícia da morte do atacante espanhol Jesús de Miguel, jogador do Tenerife, dizendo: "Não quero entrar em detalhes, estou triste e muito abalado, a ponto de me arrepiar. Não queremos ver cenas assim nos campos de futebol, e essa é a única mensagem que gostaria de transmitir. Estou especialmente triste pela família dele, e espero que nunca mais vejamos um acidente como esse".