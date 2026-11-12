Zinédine Zidane, técnico da seleção da França, falou sobre a derrota de sua equipe para a Itália pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu os dois lados na noite de quinta-feira pela Liga das Nações da UEFA, no estádio San Siro, em Milão, apontando a existência de alguns pontos positivos apesar do resultado e ressaltando a necessidade de encarar a derrota como parte do processo de aprendizado.
Zidane afirmou, em declarações à rede de televisão "TF1": "Houve coisas boas, especialmente no primeiro tempo, mas perdemos a partida, então certamente houve momentos difíceis nesta noite".
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E acrescentou: "Nos duelos e nos confrontos individuais fomos menos qualificados, e isso faz parte do processo de aprendizado".
O técnico da França abordou a queda no desempenho defensivo após a vantagem da Itália, explicando: "Nos dispersamos, especialmente no aspecto defensivo, assim que a Itália marcou seu gol (o segundo)".
Zidane enfatizou a necessidade de não exagerar na reação após a derrota, dizendo: "Precisamos manter a calma, é melhor disputarmos partidas como essa agora, e veremos como será nossa reação. Não devemos entrar em pânico, Rayan Cherki tem razão nisso, e eu disse a mesma coisa aos jogadores".
Em outro contexto, Zidane revelou suas expectativas sobre a possibilidade de Kylian Mbappé participar da próxima partida contra a Turquia, após a lesão que sofreu, dizendo: "Sim, espero que sim (a participação de Mbappé). De qualquer forma, ele permaneceu por causa disso. Acredito que ele não tem nada grave, mas a ideia é fazê-lo jogar".
Ele também abordou a situação de Désiré Doué, depois que este teve um problema nos dentes durante a partida, explicando: "Acredito que um de seus dentes saiu do lugar, e cuidaremos dele a partir de amanhã".
A seleção italiana não havia conquistado nenhuma vitória sobre a França em seu próprio território desde 5 de maio de 1962, quando a venceu pelo placar de 2 a 1 na cidade de Florença.
Durante aquele confronto histórico em 1962, a seleção francesa saiu na frente com Jean-Claude Piumi aos 28 minutos, antes que o italiano José Altafini respondesse com dois gols consecutivos, aos 47 e 51 minutos, dando aos donos da casa a vitória.
Desde aquela data, as duas seleções disputaram vários confrontos em território italiano sem que a Azzurra conseguisse repetir a vitória.
A França havia conquistado a vitória, em sua última visita ao estádio San Siro em novembro de 2024, pelo placar de 3 a 1, também pelas competições da Liga das Nações da Europa.
A partida de hoje registrou um número negativo para o zagueiro francês Dayot Upamecano, já que a seleção francesa sofreu 3 gols em uma partida na qual o zagueiro atuou durante o tempo regulamentar, pela primeira vez em sua carreira internacional.
A vez anterior em que a França sofreu três gols, com a presença de Upamecano em campo durante uma única partida, foi na final da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina, mas os três gols naquela ocasião vieram ao longo de 120 minutos, depois que a partida se estendeu à prorrogação, antes de ser decidida nos pênaltis.
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Resumo Profissional
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Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.
Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística
A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.
Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.
Áreas de Especialização
Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:
História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.
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Marcos e Momentos Relevantes
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