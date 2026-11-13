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Abdulelah Al-Amri, zagueiro do Al-Nassr e da seleção da Arábia Saudita, completou o seu segundo gol da carreira nos gramados do futebol, durante o amistoso contra a Coreia do Sul na capital catariana, Doha.

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A seleção da Arábia Saudita venceu a sua congênere da Coreia do Sul pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari Doha, no seu primeiro amistoso durante a atual data Fifa, como preparação para os compromissos que estão por vir.

Abdulelah Al-Amri marcou o terceiro gol da Arábia Saudita aos 59 minutos, após desviar de cabeça para dentro das redes um cruzamento enviado por Nasser Al-Dawsari, meio-campista do Al-Hilal, em cobrança de escanteio.

De acordo com o jornal saudita Arriyadiyah, este passou a ser o gol de número 20 marcado pelo zagueiro saudita ao longo da sua carreira, seja pelos clubes Al-Nassr e Al-Wehda, seja pela seleção da Arábia Saudita.

Este foi o terceiro gol marcado por Al-Amri pela seleção da Arábia Saudita, depois de um gol contra o Kuwait em 2021, e outro contra a seleção do Uruguai na Copa do Mundo de 2026, contra 16 gols marcados pelo Al-Nassr e um único gol com a camisa do Al-Wehda.

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Por outro lado, Abdulelah Al-Amri marcou o seu quarto gol desde o início da atual temporada, e o curioso é que todos vieram de cabeça: 3 deles pelo seu clube atual, o Al-Nassr, além do seu único gol pela seleção da Arábia Saudita.

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Al-Amri conduziu a seleção da Arábia Saudita à sua primeira vitória sobre a congênere da Coreia do Sul em 21 anos, mais precisamente desde 2005, quando a venceu na ida e na volta pelos placares de 2 a 0 e 1 a 0 nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006.

Desde então, as duas seleções disputaram 6 partidas, sem que a Arábia Saudita conseguisse vencer qualquer uma delas, já que a seleção coreana venceu duas partidas, enquanto 4 partidas terminaram empatadas, antes da vitória na partida de hoje.

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Vale lembrar que esta partida foi a de número 19 entre as seleções da Arábia Saudita e da Coreia do Sul, nos níveis amistoso e oficial, desde o seu primeiro confronto em 1980.

Ao longo das 19 partidas anteriores, a seleção da Arábia Saudita conquistou 6 vitórias, contra 6 partidas vencidas pela seleção coreana, enquanto o empate predominou em outras 7 partidas.

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No âmbito dos amistosos, as duas seleções disputaram o seu sétimo confronto, série que teve início em 1980, com a vantagem ficando com a seleção coreana em duas ocasiões, enquanto 3 partidas terminaram empatadas, sendo a vitória de hoje a segunda da seleção da Arábia Saudita.

A vitória mais marcante da seleção da Arábia Saudita sobre a congênere coreana foi na semifinal da Copa da Ásia de 2000, quando Talal Al-Meshal marcou os dois gols da vitória pelo placar de 2 a 1.

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Já a última partida oficial foi nas oitavas de final da Copa da Ásia de 2023, quando terminou no tempo normal com empate em 1 a 1, antes de a seleção coreana conseguir avançar às quartas de final nos pênaltis.

Vale lembrar que a seleção da Arábia Saudita disputará um novo amistoso na sua atual concentração na capital catari Doha depois da Coreia do Sul, quando enfrentará a seleção do Uzbequistão na próxima terça-feira.