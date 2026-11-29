Compartilhar Siga GOAL no Google

Lamine Yamal continuou quebrando recordes ao marcar o gol que colocou o Barcelona em vantagem diante do anfitrião Deportivo La Coruña, neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Com isso, chegou a 41 gols em La Liga antes de completar 20 anos.

Publicidade

Com essa marca, o ponta espanhol, de 19 anos, iguala o francês Kylian Mbappé, de 27, astro do Real Madrid, no topo da lista dos jogadores que mais marcaram gols nas cinco grandes ligas europeias antes dos 20 anos nas últimas 30 temporadas, segundo a rede francesa "stats foot".

Leia também

Maiores participações em gols na Europa: Mbappé é vice e Yamal lidera

Nos últimos 13 anos: Zabiri é o atacante mais perigoso de LaLiga fora de Real Madrid e Barcelona

Logo atrás da dupla aparece o ex-astro do Liverpool Michael Owen, que marcou 40 gols no mesmo período da carreira.

Assumir sozinho a liderança da lista é apenas questão de tempo para Yamal, já que ainda faltam mais de sete meses para ele completar 20 anos.

Publicidade Publicidade

O gol de Yamal saiu aos dois minutos da partida, disputada no estádio Riazor, quando ele tentou passar a bola para o companheiro Dani Olmo, que a deixou passar e ela acabou indo para as redes.

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

O Barcelona entrou em campo neste domingo na liderança de La Liga, com 36 pontos, dois a mais que o vice-líder Atlético de Madrid e três à frente do Real Madrid, terceiro colocado.