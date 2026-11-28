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Xabi Alonso, técnico do Chelsea, falou sobre os motivos da derrota de sua equipe por 3 a 2 para o Nottingham Forest, fora de casa, na partida disputada na última sexta-feira pela Premier League, e admitiu que o Chelsea atravessa uma fase difícil.

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Sobre os motivos da derrota, Alonso afirmou em entrevista após o jogo: “Muitas coisas não saíram como queríamos, com certeza. Estamos tendo dificuldade para segurar o resultado. Sofremos o primeiro gol. Essa foi a primeira coisa que não deu certo”.

E acrescentou: “Depois, quando eles marcaram o segundo, ficou 2 a 1 e ainda havia tempo de jogo. Então, sofrer o terceiro gol tornou tudo muito, muito difícil. Estamos vivendo um momento difícil em termos de solidez e confiança. Temos que trabalhar para encontrar soluções. Precisamos encontrar soluções para recuperar essa confiança no jogo. E esse é o único caminho”.

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Questionado se se arrependia de ter escalado Wesley Fofana como titular, apesar das ofensas que ele sofreu por parte da torcida do Chelsea, o treinador espanhol reforçou a necessidade de união: “Temos que permanecer unidos. Precisamos de todos no vestiário, de cada integrante do time. Precisamos de ajuda e temos que passar por isso juntos. Não descartamos ninguém”.

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Sobre a queda de confiança no elenco e se os jogadores estão assimilando as mensagens que ele tenta transmitir, Alonso disse: “Estamos trabalhando, tentando encontrar soluções, tentando dar o máximo, mas as coisas não estão saindo como queremos. E não entendo outra forma de futebol que não seja tentar trabalhar e tentar de novo. Mesmo quando as coisas não dão certo”.

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O ex-técnico do Real Madrid continuou: “Porque, se quisermos conquistar algo, isso tem que vir de dentro de nós. Ninguém virá de fora para nos dar a solução e o trabalho de que precisamos, a qualidade de que precisamos e a mentalidade de que precisamos. Isso tem que vir de dentro do grupo”.

Quando perguntado se havia conversado com Fofana após a partida, limitou-se a responder: “Não”.

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Com o resultado, o Chelsea estacionou nos 16 pontos, na oitava colocação, enquanto o Forest chegou a 12 pontos e ocupa o 14º lugar na tabela da Premier League.

O brasileiro Igor Jesus abriu o placar para os donos da casa aos cinco minutos, ao receber cruzamento de Daniel Muñoz dentro da área e finalizar de primeira com um belo chute para as redes, dando ao time um início perfeito.

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O primeiro tempo terminou com vitória parcial do Nottingham Forest por 1 a 0, apesar da maior posse de bola do Chelsea. O time londrino teve dificuldade para furar a defesa dos donos da casa, enquanto o Forest se mostrou mais eficiente na exploração dos espaços.

No início do segundo tempo, Morgan Gibbs-White ampliou de pênalti aos 51 minutos. O árbitro marcou a penalidade depois que Wesley Fofana derrubou o atacante Liam Delap, quando este tentava passar pelo zagueiro francês.

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O Chelsea não demorou a responder: o holandês Emanuel Emegha, que saiu do banco, diminuiu aos 54 minutos, ao aproveitar o rebote de um chute de Pedro Neto.

Mas Gibbs-White voltou a ampliar a vantagem do Nottingham Forest aos 73 minutos, marcando seu segundo gol na partida e o terceiro do time, antes de Emegha diminuir novamente aos 89. O jogo terminou com vitória dos mandantes por 3 a 2.

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O resultado aumenta a pressão sobre o Chelsea e o técnico Xabi Alonso, depois da pesada derrota por 4 a 1 para o Leeds United em Stamford Bridge e também do revés por 1 a 0 diante do Sunderland na rodada anterior a essa.