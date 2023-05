Werder Bremen x Bayern de Munique ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

A partida será disputada neste sábado (6), no Weser Stadium; veja como acompanhar na TV

Werder Bremen e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (6), às 13h30 (de Brasília), no Weser Stadium, pela 31ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta. Os bávaros chegam para o jogo defendendo a liderança da competição.

Com chances mínimas de rebaixamento, o Werder Bremen só precisa conquistar mais cinco pontos para não correr risco algum na tabela. A equipe está no 12º lugar, com 35 pontos, sete a mais que o primeiro colocado da zona de rebaixamento, que está empatado com o Stuttgart, o VfL Bochum.

Faltando quatro rodadas para o fim, o Bayern de Munique lidera a tabela, com um pontos a menos que o vice-líder, Borussia Dortmund, que tem 61 pontos. Nessa rodada, o rival jogará apenas no domingo (7). A equipe, agora comandada por Thomas Tuchel, terá uma longa lista de desfalques.

Em toda a história, este será o 125º duelo das equipes. O Bremen, por sua vez, conquistou 28 vitórias, empatou 27 vezes e perdeu 69 vezes para o Bayern. No último duelo, a equipe bávara venceu por 6 a 1, na Allianz Arena, pela Bundesliga.

Prováveis escalações

Werder Bremen: Pavlenka; Velikovic, Stark, Friedl; Weiser, Bittencourt, Grob, Stage e Jung; Philipp e Ducksch. Técnico: Ole Werner.

Bayern de Munique: Sommer; Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo; Kimmich, Sané, Gnabry; Coman, Musiala e Mané. Técnico: Thomas Tuchel.

Desfalques

Werder Bremen

Niclas Fullkrug, Eren Dinkci, Felix Agu e Dikeni Salifou, lesionados, estão fora.

Bayern de Munique

Manuel Neur, Dayot Upamecano, Erick Choupo-Moting e Lucas Hernandez, machucados, são desfalques certos. Além de Leon Goretzk, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?