Volt Sport: times e tudo sobre a nova marca brasileira que faz uniformes de futebol

A fornecedora já conta com a parceria de três clubes brasileiros para produção de uniformes

Chegou ao Brasil uma nova marca de fornecimento de materiais esportivos, a Volt Sport. A marca que surgiu no país tem a expectativa de trazer novidades no mercado.

Com o anuncio feito na última terça (25), a marca já conta com parcerias com clubes brasileiros. E promete suprir as demandas no mercado, sendo um diferencial das empresas já consolidadas junto aos clubes.

A Goal te mostra tudo sobre a Volt Sport.

O que é a Volt Sport?

A Volt Sport é uma marca de material esportivo 100% brasileira. A fornecedora chega com uma nova proposta no mercado, criar parcerias sólidas com os clubes na questão comercial e na customização do material esportivo.

Para o Diretor de Operações, Kauê Martins, a Volt Sport chega também para suprir uma demanda do mercado esportivo. “Houve no Brasil um crescimento das marcas próprias, que foi uma retaliação a acordos não muito vantajosos que estavam sendo oferecidos pelas empresas do mercado."

“Nossa parceria com os clubesvai oferecer uma proximidade como se o time tivesse uma marca própria, mas com avantagem de ter uma parceira que conhece muito bem o mercado em que atua.”

Além de contar com uma fábrica própria em Joinville, a empresa tem a missão de oferecer os melhores materiais para aumentar o desempenho dentro do campo. O compromisso com o meio ambiente é o diferencial da empresa.

Quais os diferenciais anunciados pela Volt Sport?

A fornecedora dá diversas garantias para os clubes, assegurando a remuneração do contrato e repassando um percentual do faturamento bruto, diferente de outras fornecedoras que repassam o valor líquido.

Os clubes ainda têm a possibilidade de customizar seus próprios produtos ou fazer ajustes necessários para os torcedores.

Modelo de unifome da Volt Sport Foto: Volt Sport

A Volt Sport utiliza material reciclado nos tecidos e malhas. Os clubes possivelmente já irão receber alguma parte do uniforme reciclado.

A expectativa é que no futuro 100% das confecções do uniforme sejam de material reciclável.

Quais times têm uniformes da Volt Sport?

A empresa já tem contrato com times em cada divisão do Campeonato Brasileiro. Na Série A: o América-Mg possui acordo com a marca, na Série B: o CSA, e na Série C: o Botafogo-SP.

A fornecedora ainda espera anunciar contraro com mais um time da segunda divisão no Brasil.

Quando serão lançadas as novas camisas destes times?

O primeiro lançamento das camisas vai ser do Botafogo-SP ainda no mês de maio.

As camisas do América-MG e CSA chegam em junho. Os produtos poderão ser adquiridos no site da fornecedora.