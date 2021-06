América-MG lança nova camisa para temporada 2021: confira o preço e onde comprar

Estreia do novo uniforme acontece neste domingo (6), em partida contra o Corinthians, no Independência pelo Brasileirão

A torcida do América-MG poderá ver em ação no próximo domingo (6), o novo uniforme que vestirá o clube na sequência da temporada. Produzido pela Volt Sport, marca de artigos esportivos brasileira, a nova linha traz a volta do verde e preto como cores predominantes na camisa principal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“A camisa titular de 2021 apresenta uma inversão inédita nos tons de verde. É listrada conforme a tradição do América, mas agora o verde limão está no escudo e o verde mais escuro no 'ambiente', formando as listras da camisa titular”, explica Adriano Ávila, designer que assina a criação.

No novo uniforme, o escudo do América-MG leva também as estrelas que representam os títulos da Série B e faixa “1916-DECA-1925”, que relembra o decacampeonato mineiro do clube. Shorts e meiões pretos com detalhes em verde completam a vestimenta.

Mais artigos abaixo

Além da camisa 1, o uniforme de visitante também já foi divulgado. A camisa é predominante branco com uma faixa verde no ombro. O escudo, diferentemente da vestimenta titular, é o entrelaço das iniciais “AFC”, uma tradição no clube. Os shorts e os meiões são brancos com listras verdes.

Quanto custam as novas camisas do América-MG?

Masculino

Tamanhos P ao GG: R$ 219,90

Tamanhos 3G ao 6G: R$ 229,90

Feminino

Tamanhos P ao 3G: R$ 209,90

Infantil

Tamanhos BB (2) ao M (8): R$ 199,90

Quando o América-MG estreia a nova camisa?

O América-MG entra em campo com o novo uniforme neste domingo (06), contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Os uniformes estão disponíveis no site do América-MG, lojas oficiais do clube, lojas de materiais esportivos e no site da Loja do América MG.