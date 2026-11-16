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O brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, quebrou o silêncio sobre os fatores que afetaram sua preparação para a temporada atual.

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O astro brasileiro admitiu, em declarações divulgadas pelo jornal português "A Bola", nesta segunda-feira, que a eliminação precoce da seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026 deixou nele um impacto psicológico e o levou a reduzir seus treinos durante as férias, além de estar envolvido com a questão da renovação de seu contrato e com o interesse demonstrado por vários clubes em contratá-lo no último verão.

Vinícius explicou que a decepção que se seguiu à eliminação do Mundial fez com que ele tendesse a descansar e passar mais tempo com a família, em vez de cumprir o programa habitual de preparação, o que se refletiu em sua condição antes do início da temporada.

Disse o jogador de 26 anos: “Acredito que não me preparei da forma ideal depois da Copa do Mundo, porque o impacto da eliminação foi muito grande para todos nós no Brasil. Não esperávamos a eliminação precoce, por isso aproveitei as férias para descansar, relaxar e passar mais tempo com a minha família, e acabei treinando num ritmo menor do que o que estava acostumado nos últimos anos”.

A renovação do meu contrato afetou o meu início

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O ponta brasileiro não limitou os motivos de seu início irregular aos efeitos da eliminação da Copa do Mundo, mas apontou que as negociações relativas à renovação de seu contrato com o Real Madrid e as tentativas de vários clubes de entrar em contato com ele durante a janela de transferências do verão também afetaram seu arranque nesta temporada.

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Disse ele: “Talvez isso tenha influenciado o meu início de temporada. A questão da renovação do meu contrato e as tentativas de vários clubes de entrar em contato comigo no último verão realmente me ocuparam, além da situação dentro do Real Madrid, mas a temporada ainda é longa”.

Vinícius recordou o que lhe aconteceu na temporada passada, quando marcou apenas 5 gols até dezembro, antes de elevar seu total para mais de 20 gols no fim da temporada, considerando que sua capacidade de recuperar o nível lhe dá confiança na possibilidade de superar o início atual.

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E acrescentou: “Na temporada passada, marquei apenas 5 gols até dezembro, e depois terminei a temporada com mais de 20 gols, como aconteceu em outras temporadas. Acredito que estou trabalhando para me preparar e desenvolver meu nível, porque costumo estar presente nos momentos decisivos da temporada”.

O retrospecto de gols de Vinícius com o Real Madrid reflete a dificuldade de seu início atual, depois de ter marcado apenas um gol em 12 partidas, em uma temporada que também viu sua suspensão por 4 partidas no Campeonato Espanhol.

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Cristiano e Messi são exceção

O astro do Real Madrid falou sobre a dificuldade de manter o alto nível por longos anos, citando o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi como exemplos excepcionais de constância e de alcance de grandes números.

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Disse ele: “Manter esse alto nível por um longo período é algo extremamente difícil. Acredito que Cristiano Ronaldo e Messi são os únicos que conseguiram mantê-lo por muitos anos e alcançar os mesmos números. Sou humano e cometo erros, mas busco sempre evoluir, e tento entender mais sobre futebol e sobre a vida cotidiana. Ainda assim, tenho apenas 26 anos, e tenho o direito de aproveitar um pouco a vida também”.