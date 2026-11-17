Vinícius Júnior, astro da seleção brasileira, comemorou o primeiro hat-trick da carreira pela seleção na goleada de 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira, em amistoso internacional, e revelou os motivos da irritação ao ser substituído no segundo tempo.
O astro do Real Madrid admitiu, em entrevista à TV Globo, que o nível técnico do adversário era muito modesto, mas elogiou a forma como os jogadores da seleção brasileira encararam a partida.
"Esta é a primeira vez que marco três gols em uma partida com a camisa do Brasil, e espero que seja a primeira de muitas", disse Vinícius.
"Entramos concentrados na partida e sabíamos que o adversário estava muito abaixo de nós, mas tínhamos que tornar o jogo fácil. Poderíamos ter marcado mais gols. Estou feliz com a partida e com a vitória, e agora temos que voltar aos nossos clubes e nos preparar 100% para março", acrescentou.
Vinícius também falou sobre os motivos da irritação e sobre os gestos que dirigiu à comissão técnica ao ser substituído no segundo tempo. Ele explicou que já havia combinado previamente que deixaria o campo, mas que estava se sentindo bem na partida e queria continuar jogando contra a seleção asiática.
"Sim, eu tinha combinado de jogar mais 15 ou 20 minutos e queria continuar em campo, mas o Alan precisava entrar e fazer sua estreia", prosseguiu o astro do Real Madrid.
"Todo mundo quer jogar e fazer sua estreia, este é um período de preparação. O treinador trabalhou com todos os jogadores, todos participaram dos jogos, e precisamos começar a montar a lista da seleção para a Copa América, que está chegando", continuou.
Carlo Ancelotti deve reunir novamente os jogadores da seleção brasileira em março do ano que vem, na próxima data Fifa.
Os adversários do Brasil na próxima data ainda não foram definidos, mas a CBF planeja enfrentar pelo menos uma seleção europeia, embora isso ainda não esteja fechado.
O brilho de Vinícius não foi o único destaque da partida, já que o técnico Carlo Ancelotti esteve ausente da área técnica. Ele foi expulso no jogo anterior, contra o Japão, por reclamar da decisão do árbitro de não marcar falta a favor de João Gomes no lance que originou o gol da vitória japonesa nos acréscimos.
Raphinha também foi expulso no mesmo lance, após protestar contra a decisão do árbitro. Com isso, Ancelotti e o atacante do Barcelona tiveram que acompanhar o duelo contra Singapura das arquibancadas, enquanto o auxiliar do treinador comandou a seleção do banco de reservas.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo