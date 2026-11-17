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Vinícius Júnior, astro da seleção brasileira, comemorou o primeiro hat-trick da carreira pela seleção na goleada de 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira, em amistoso internacional, e revelou os motivos da irritação ao ser substituído no segundo tempo.

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O astro do Real Madrid admitiu, em entrevista à TV Globo, que o nível técnico do adversário era muito modesto, mas elogiou a forma como os jogadores da seleção brasileira encararam a partida.

"Esta é a primeira vez que marco três gols em uma partida com a camisa do Brasil, e espero que seja a primeira de muitas", disse Vinícius.

"Entramos concentrados na partida e sabíamos que o adversário estava muito abaixo de nós, mas tínhamos que tornar o jogo fácil. Poderíamos ter marcado mais gols. Estou feliz com a partida e com a vitória, e agora temos que voltar aos nossos clubes e nos preparar 100% para março", acrescentou.

Vinícius também falou sobre os motivos da irritação e sobre os gestos que dirigiu à comissão técnica ao ser substituído no segundo tempo. Ele explicou que já havia combinado previamente que deixaria o campo, mas que estava se sentindo bem na partida e queria continuar jogando contra a seleção asiática.

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"Sim, eu tinha combinado de jogar mais 15 ou 20 minutos e queria continuar em campo, mas o Alan precisava entrar e fazer sua estreia", prosseguiu o astro do Real Madrid.

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"Todo mundo quer jogar e fazer sua estreia, este é um período de preparação. O treinador trabalhou com todos os jogadores, todos participaram dos jogos, e precisamos começar a montar a lista da seleção para a Copa América, que está chegando", continuou.

Carlo Ancelotti deve reunir novamente os jogadores da seleção brasileira em março do ano que vem, na próxima data Fifa.

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Os adversários do Brasil na próxima data ainda não foram definidos, mas a CBF planeja enfrentar pelo menos uma seleção europeia, embora isso ainda não esteja fechado.

O brilho de Vinícius não foi o único destaque da partida, já que o técnico Carlo Ancelotti esteve ausente da área técnica. Ele foi expulso no jogo anterior, contra o Japão, por reclamar da decisão do árbitro de não marcar falta a favor de João Gomes no lance que originou o gol da vitória japonesa nos acréscimos.

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Raphinha também foi expulso no mesmo lance, após protestar contra a decisão do árbitro. Com isso, Ancelotti e o atacante do Barcelona tiveram que acompanhar o duelo contra Singapura das arquibancadas, enquanto o auxiliar do treinador comandou a seleção do banco de reservas.