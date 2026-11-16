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O brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, quebrou o silêncio sobre os fatores que afetaram sua preparação para a atual temporada.

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O craque brasileiro admitiu, em declarações divulgadas pelo jornal português "A Bola" nesta segunda-feira, que a eliminação precoce da seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026 deixou um impacto psicológico sobre ele, e o levou a reduzir seus treinos durante as férias, além da preocupação com a questão da renovação de seu contrato e o interesse demonstrado por vários clubes em contratá-lo no último verão.

Vinicius explicou que a decepção que se seguiu à eliminação do Mundial fez com que ele tendesse ao descanso e a passar mais tempo com a família, em vez de cumprir o programa habitual de preparação, o que se refletiu em sua condição física antes do início da temporada.

Disse o jogador de 26 anos: "Acredito que não me preparei da forma ideal após a Copa do Mundo, porque o impacto da eliminação foi muito grande para todos nós no Brasil. Não esperávamos a eliminação precoce, por isso aproveitei as férias para descansar, relaxar e passar mais tempo com minha família, e acabei treinando num ritmo menor do que o que estava acostumado nos anos anteriores".

A renovação do meu contrato afetou meu início

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O ponta brasileiro não limitou as causas de seu início conturbado aos efeitos da eliminação da Copa do Mundo, mas apontou que as negociações relacionadas à renovação de seu contrato com o Real Madrid, e as tentativas de vários clubes de entrar em contato com ele durante a janela de transferências do verão, também afetaram sua largada nesta temporada.

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Disse ele: "Talvez isso tenha tido impacto no meu início de temporada. A questão da renovação do meu contrato e as tentativas de vários clubes de entrar em contato comigo no último verão realmente me preocuparam, além da situação dentro do Real Madrid, mas a temporada ainda é longa".

Vinicius relembrou o que lhe aconteceu na temporada passada, quando marcou apenas 5 gols até dezembro, antes de elevar seu saldo para mais de 20 gols no final da temporada, considerando que sua capacidade de recuperar seu nível lhe dá confiança na possibilidade de superar o início atual.

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E acrescentou: "Na temporada passada, marquei apenas 5 gols até dezembro, e então encerrei a temporada com mais de 20 gols, como aconteceu em outras temporadas. Acredito que estou trabalhando para me preparar e desenvolver meu nível, porque costumo estar presente nos momentos decisivos da temporada".

O saldo de gols de Vinicius com o Real Madrid reflete a dificuldade de seu início atual, após ter marcado apenas um gol em 12 partidas, numa temporada que também viu sua suspensão por 4 partidas no Campeonato Espanhol.

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Cristiano e Messi são exceção

O craque do Real Madrid falou sobre a dificuldade de manter o nível elevado por longos anos, citando o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi como dois exemplos excepcionais na constância e na conquista de grandes números.

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Disse ele: "Manter esse nível elevado por um longo período é algo extremamente difícil. Acredito que Cristiano Ronaldo e Messi são os únicos que conseguiram mantê-lo por muitos anos e alcançar os mesmos números. Eu sou humano e cometo erros, mas busco sempre evoluir, e tento entender mais sobre futebol e sobre a vida cotidiana. Mesmo assim, ainda tenho 26 anos, e tenho o direito de aproveitar a vida um pouco também".