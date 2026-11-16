Vinícius: "Cometi um erro com o Brasil e aprendi essa lição no Real Madrid"

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Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, disse aceitar as críticas que os jogadores da seleção brasileira vêm recebendo no momento.

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Sobre os dois gols marcados contra o Japão, apesar da derrota da seleção brasileira, Vinícius afirmou, em declarações destacadas pelo jornal espanhol AS: "Os dois gols são importantes, mas estamos frustrados por não termos conseguido vencer a partida. Ainda assim, estamos em um período de preparação com muitos jogadores novos e ainda estamos nos conhecendo".

Ele acrescentou: "O Japão tinha 15 ou 16 jogadores que disputaram a Copa do Mundo, enquanto nós não tínhamos esse número de jogadores. Foi uma boa experiência, e estamos aprendendo com as seleções que enfrentamos".

A arbitragem contra o Japão

Sobre as decisões da arbitragem no confronto com o Japão, Vinícius explicou: "Saímos da partida frustrados com o resultado e com as decisões tomadas pelo árbitro, mas isso não nos preocupa muito. Viajamos longas distâncias para disputar jogos e conquistar vitórias".

E enfatizou: "A responsabilidade é sempre nossa, dos jogadores, e poderíamos ter feito mais. Agora, o nosso foco está no duelo contra Singapura".

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As críticas à seleção

Sobre as críticas que a seleção brasileira vem recebendo atualmente, Vinícius declarou: "As críticas neste momento são normais. O Brasil não ganha a Copa do Mundo há muito tempo, e ainda fomos eliminados cedo do torneio. É natural que todos falem e deem suas opiniões, e que os jogadores que já estiveram aqui digam o que pensam".

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Ele acrescentou: "Mas sempre encontro Ronaldinho, Ronaldo e outros jogadores que falam bem de nós. Temos que ouvir as pessoas que querem o nosso bem. Estamos tristes por não termos alcançado os resultados que almejávamos, mas estamos passando por uma fase de renovação, com muitos jogadores jovens".

E prosseguiu: "A torcida pede a convocação de jogadores novos, o treinador atende a esses pedidos e dá oportunidade a eles, e depois a mesma torcida volta a reclamar. É um direito dela, claro, mas vamos sofrer com essas críticas até conseguirmos encontrar o nosso estilo de jogo".

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E completou: "Até a Copa América, precisamos chegar na melhor forma possível e encontrar a nossa identidade em campo. O tempo passa rápido, e o torneio já está muito próximo".

As críticas depois da Copa

Vinícius seguiu: "As críticas depois da Copa do Mundo são normais. A torcida espera quatro anos para ganhar o título, e nós decepcionamos um país inteiro. Recebo críticas desde os 16 anos, quando me transferi para o Real Madrid, e aprendi que cada um diz o que quer e que eu preciso absorver o que é útil para mim".

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Ele continuou: "Tive atuações ruins em muitos jogos pela seleção. Eu encarava os amistosos internacionais como se fossem jogos comuns que disputo pelo clube, e levou algum tempo até eu perceber que os amistosos com a seleção são como jogos de Copa do Mundo".

E acrescentou: "Tenho que estar sempre preparado, porque a torcida não se importa se o jogo é apenas um amistoso. Preciso entrar em campo, marcar gols e ajudar a equipe a vencer. Levou um tempo até eu entender isso. Eu vinha para aproveitar o momento e passar tempo com os meus amigos, e acabava perdendo muito da concentração".

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E explicou: "Mudei a minha mentalidade e fiz duas boas Copas do Mundo, mas não rendi o que era preciso no momento importante. Na próxima Copa do Mundo, terei 30 anos, terei mais experiência e vou entender melhor os jogos, mas a torcida vai continuar me criticando até conseguirmos vencer".

Vinícius assume a responsabilidade

Sobre o tamanho da pressão sobre os jogadores da seleção brasileira, o astro do Real Madrid ressaltou a necessidade de dar aos jovens a oportunidade de aproveitar o jogo sem sobrecarregá-los com grandes responsabilidades.

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Ele seguiu: "Os jogadores mais jovens devem vir à seleção para aproveitar, se divertir e jogar sem carregar responsabilidades. Eu já disputei duas Copas do Mundo, por isso a maior responsabilidade é minha, porque tenho mais experiência e porque sou um dos melhores jogadores do mundo".

E completou: "Agora consigo assumir esse papel, para que jovens como Endrick, Estêvão e outros possam aprender e evoluir, enquanto eu, Raphinha, Marquinhos, Magalhães e Bruno Guimarães assumimos a responsabilidade de liderar o time e defender as cores da seleção".

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A relação com Ancelotti

Vinícius falou sobre a relação com Carlo Ancelotti: "Sempre tive um enorme apreço por ele. Ele mudou a minha carreira no Real Madrid e no futebol de forma geral. Ele me defendia constantemente e me orientava da melhor maneira possível".

Por fim, concluiu: "Quando soube que ele assumiria a seleção, fiquei feliz porque sabia que os meus números iam melhorar. Já marquei 10 gols com ele, depois de ter marcado apenas 6 antes. Precisamos errar menos e fazer as coisas melhor em pouco tempo, e não tenho nenhuma dúvida de que ele vai encontrar a melhor escalação e a melhor forma de jogar para a seleção, para que possamos jogar no estilo brasileiro".