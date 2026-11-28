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A nova lesão de Jamal Musiala aparentemente poderia ter sido evitada. Vincent Kompany teria até manifestado preocupação. Agora, o jogador ficará mais uma vez afastado do Bayern de Munique por um longo período.

Novo drama para Jamal Musiala: depois das discussões públicas sobre sua condição física envolvendo dirigentes do Bayern, como Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge , o meia-atacante, que já vinha enfrentando problemas, voltou a se lesionar na coxa direita durante a semana e não deve mais jogar neste ano.

Musiala ficará afastado novamente “por tempo indeterminado”, informou o Bayern de Munique na sexta-feira. Segundo relatos coincidentes da imprensa, a previsão é de quatro a seis semanas de ausência. E, ao que tudo indica, isso poderia ter sido evitado.

De acordo com informações coincidentes do jornal Bild e da Sky, Musiala já havia voltado a sentir a coxa ao entrar em campo no empate por 1 a 1 com o Colônia . Ele havia lesionado a mesma região em setembro, quando estava com a seleção, e depois ficou afastado por cerca de dois meses.

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Mesmo assim, Musiala queria muito jogar contra o Lille na Champions League, tanto pelas opções limitadas no elenco quanto pelas discussões sobre sua epilepsia de ausência, que ganharam uma nova dimensão depois que Rummenigge sugeriu que ele talvez nunca mais voltasse ao seu antigo nível de desempenho.

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Kompany teria manifestado preocupação a Musiala

Segundo a Sky, os indicadores de inflamação de Musiala estavam elevados após o jogo contra o Colônia. O técnico Vincent Kompany teria receio de escalá-lo contra o Lille e expressou essa preocupação em uma conversa pessoal. Musiala, porém, insistiu em jogar.

Na primeira derrota da temporada, sofrida na França por 2 a 1, Musiala entrou aos 76 minutos no lugar de Tom Bischof. Teria sido justamente nos minutos restantes que a lesão voltou a se manifestar. Com o aumento das dores, uma ressonância magnética confirmou a má notícia.

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Assim, Kompany perde novamente uma peça importante de um setor ofensivo já castigado por lesões. Antes, Harry Kane e Ismael Saibari, ambos com rupturas na sindesmose do tornozelo, já haviam se despedido antecipadamente dos jogos de 2026. Os dois também perderão boa parte do primeiro semestre.

Ao menos o Bayern de Munique também teve boas notícias para anunciar na sexta-feira. Serge Gnabry e Alphonso Davies voltaram aos treinos com o elenco após sofrerem lesões musculares no fim de outubro e no início de novembro, respectivamente, e ainda podem desempenhar papéis importantes na reta final do ano.