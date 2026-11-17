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O brasileiro Vinícius Júnior roubou a cena na goleada da Seleção por 7 a 0 sobre Singapura, no amistoso disputado entre as duas equipes nesta terça-feira, no Estádio Nacional de Singapura.

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Isso aconteceu depois que o astro do Real Madrid marcou três gols no primeiro tempo, antes de deixar o campo irritado ao ser substituído aos 60 minutos, em um lance que chamou a atenção apesar da superioridade esmagadora da Seleção.

Vinícius não demonstrou satisfação com a decisão da comissão técnica de substituí-lo. Ele deixou o gramado com expressão de raiva e mostrou seu incômodo com alguns gestos de mão, enquanto usava a braçadeira de capitão da seleção brasileira, depois de fazer uma de suas melhores partidas com a camisa do país e marcar um hat-trick em apenas 21 minutos.

A substituição de Vinícius fez parte de quatro alterações feitas de uma só vez pela comissão técnica da seleção brasileira no início do minuto 60. Alan entrou no lugar do ponta do Real Madrid, enquanto Vitor Reis, Gabriel Bontempo e Marlon Gomes substituíram Gabriel Magalhães, João Gomes e Bruno Guimarães.

Segundo informou a TV Globo durante a transmissão da partida, Vinícius queria continuar jogando, sobretudo depois de ter conseguido marcar três gols e apresentar um desempenho ofensivo de destaque, o que ficou refletido em sua expressão e em sua movimentação ao deixar o campo.

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O narrador Luís Roberto destacou que o jogador parecia contrariado com a decisão de substituí-lo e que gostaria de ter terminado a partida.

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O jogo foi uma oportunidade ideal para Vinícius recuperar a confiança, depois de um início de temporada relativamente modesto pelo Real Madrid. Seu brilho com a Seleção também veio poucos dias depois de marcar dois gols na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2, confirmando sua capacidade de fazer a diferença pela seleção mesmo com o tropeço da equipe naquele confronto.

Dentro de campo, a seleção brasileira começou a partida com intensidade e precisou de apenas 9 minutos para abrir o placar, quando Vinícius aproveitou passe de Bruno Guimarães. Ele ampliou aos 15 minutos, após passe de Endrick, e completou o hat-trick aos 21, depois de uma bela tabela com Estêvão.

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Endrick marcou o quarto gol aos 31 minutos, com um chute forte de fora da área, e a seleção brasileira foi para o intervalo vencendo por 4 a 0. A festa de gols continuou no segundo tempo: Estêvão fez o quinto aos 51 minutos, Rayan marcou o sexto aos 65, e o sétimo saiu em gol contra, quando o zagueiro singapuriano Raul Suhaimi desviou para a própria rede uma bola de Alan aos 74 minutos.

O brilho de Vinícius não foi o único destaque da partida. O técnico Carlo Ancelotti esteve ausente da área técnica, depois de ter sido expulso no jogo anterior, contra o Japão, por reclamar da decisão do árbitro de não marcar falta a favor de João Gomes no lance que originou o gol da vitória japonesa nos acréscimos.

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Raphinha também foi expulso no mesmo lance, após protestar contra a decisão do árbitro. Com isso, Ancelotti e o atacante do Barcelona tiveram que acompanhar o duelo contra Singapura das arquibancadas, enquanto seu auxiliar comandou a equipe do banco de reservas.