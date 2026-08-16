O brasileiro Vinícius Júnior roubou a cena durante a vitória do Real Madrid sobre o Schalke (3 a 0), depois de se ver em confronto direto com a torcida da equipe alemã, que o recebeu com vaias durante todo o tempo em que esteve em campo, levando o jogador a responder de uma maneira que chamou a atenção.

O jornal espanhol "Marca" relatou que Vinícius foi vaiado praticamente todas as vezes em que tocou na bola, apesar de nunca ter jogado no estádio do Schalke nem enfrentado a equipe alemã, e as reações da torcida contra ele se mantiveram até o momento de sua substituição no segundo tempo.

A estrela brasileira não entrou em confronto direto com as arquibancadas, mas optou por responder ao seu próprio estilo, limitando-se a lançar olhares rápidos à torcida e a sorrir em mais de uma ocasião, antes de mandar um beijo em direção ao setor que emitia as vaias contra ele.

Aquele lance se tornou uma das cenas mais marcantes da partida, depois de Vinícius lidar com o ambiente hostil com evidente tranquilidade, transformando as vaias da torcida em uma oportunidade de mostrar que não se abalou com a pressão das arquibancadas, em vez de se deixar levar a qualquer atrito com elas.

Para além das vaias, Vinícius fez uma atuação decisiva na vitória do Real Madrid sobre o Schalke, com a equipe encerrando sua preparação para a nova temporada com o moral elevado, enquanto o jogador brasileiro provou mais uma vez que é capaz de lidar com as pressões ao seu redor à sua própria maneira.