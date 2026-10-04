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킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images
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Vídeo: será que é uma indireta para Dembélé? Mbappé gera polêmica com a música "Os bons e os maus"

França x Bélgica
França
Bélgica
Liga das Nações A
Real Madrid x Villarreal
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K. Mbappe
O. Dembele
França
Bélgica
Espanha

Kylian continua a gerar polêmica

Apesar de estar ausente da concentração da seleção francesa por conta de uma lesão sofrida diante da Turquia, Kylian Mbappé continua a estampar as manchetes.

Mbappé sofreu a lesão durante o confronto com a Turquia, após uma hiperextensão na parte posterior do joelho esquerdo, e voltou a Madri para iniciar seu programa de tratamento e reabilitação.

O capitão da França, que vai desfalcar a equipe no duelo contra a Bélgica, nesta segunda-feira, publicou um vídeo em sua conta no Instagram no domingo, em meio à polêmica constante que o cerca, sobretudo no que diz respeito à sua relação com Ousmane Dembélé, após as declarações trocadas sobre a Bola de Ouro, sua posição dentro da seleção e sua recente noitada em Paris.

Segundo o site "Foot Mercato", o que chamou a atenção em especial foi a música escolhida para a publicação.

Depois de publicar imagens dele treinando, e em seguida andando de bicicleta no campo, o jogador do Real Madrid aparece sorrindo ao som da canção "Les gentils, les Méchants" (Os bons, os maus) de Michel Fugain e Big Bazar, cuja letra ele parece saber de cor: "Quem é o verdadeiro mau? O mau".

 Seria essa uma forma irônica de responder aos seus críticos? É impossível afirmar com certeza, mas o momento dessa publicação e a escolha dessas palavras dão o que pensar, sem dúvida.



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