Vídeo: o sangue escorreu de sua testa; Fouzi Lekjaa sofre lesão grave

Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol e ministro responsável pelo Orçamento no governo do Marrocos, sofreu um ferimento na cabeça e na testa na noite de sábado, após se chocar contra uma porta de vidro transparente no Palácio de Congressos da cidade de Skhirat, enquanto deixava uma reunião política, o que exigiu seu transporte a uma clínica para receber tratamento e verificar seu estado de saúde.

Segundo o site marroquino "Hespress", o acidente ocorreu à margem da participação de Lekjaa nos trabalhos da sessão extraordinária do Conselho Nacional do partido Autenticidade e Modernidade, depois que ele acreditou que a porta de vidro fechada estava aberta e se chocou contra ela com força ao sair apressadamente.

Trechos de vídeo que circularam nas redes sociais mostraram o momento em que Lekjaa caiu ao chão, antes de o sangue escorrer de sua testa, o que levou vários dos presentes e integrantes da segurança e da guarda a correr para ajudá-lo e prestar os primeiros socorros.

O presidente da Federação Marroquina de Futebol recebeu os primeiros socorros no local do acidente, antes de deixar o local da reunião em direção a seu carro, como preparação para seu transporte a uma das clínicas a fim de completar o tratamento, realizar os exames necessários e certificar-se de que não sofreu complicações em decorrência da colisão.

O episódio ganhou ampla repercussão nos meios marroquinos e nas redes sociais, diante dos cargos esportivos e governamentais que Lekjaa ocupa e de seu papel de destaque na gestão do futebol marroquino.

Espera-se que Lekjaa compareça, neste domingo, à partida amistosa que coloca frente a frente a seleção marroquina e a seleção malinesa no Estádio Grande de Tânger, no encerramento da data Fifa, sem que haja confirmação oficial sobre sua capacidade de comparecer após a lesão.