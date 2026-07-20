O Bayern de Munique, da Alemanha, revelou hoje, segunda-feira, seu novo uniforme reserva, em uma ação amplamente interpretada como uma mensagem contundente ao Real Madrid, da Espanha, sobre o futuro de seu astro francês Michael Oulissi, já que o jogador da seleção nacional apareceu como protagonista no vídeo de lançamento, vestindo o novo uniforme em várias cenas, como se o clube da Baviera quisesse provar ao mundo que Oulissi “é jogador do Bayern e continuará sendo”.

De acordo com reportagens da rede “Sky Alemanha”, o Bayern de Munique não pretende permitir que Oulessi saia sob nenhuma circunstância, já que o clube ainda confia plenamente nas garantias transmitidas pessoalmente por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, de que o clube real não planeja contratá-lo neste verão, Além disso, o jogador e seus agentes confirmaram ao Bayern de Munique durante a Copa do Mundo de 2026 que sua intenção é permanecer em Munique.

Vincent Kompany, o técnico belga do Bayern de Munique, apareceu no vídeo de lançamento e transmitiu uma mensagem clara, dizendo: “Estamos todos animados com o que está por vir”, uma frase que reforça a ideia de continuidade e ambição do projeto, em uma clara referência de que Oulissi é parte essencial dos planos futuros do clube.

A posição interna do clube bávaro não mudou após as últimas notícias que associaram Oulissi a uma possível transferência para o Real Madrid, já que todos no Bayern de Munique, seis vezes campeão da Europa, apoiam uma decisão categórica: “Oulissi não está à venda”, e o clube planeja a próxima temporada contando com ele como um dos pilares do projeto.

O contrato de Oulisi com o Bayern de Munique se estende até 2029, sem cláusula de rescisão, o que dá ao clube bávaro uma posição negocial forte caso receba alguma oferta pela contratação do jogador; no entanto, a diretoria do Bayern não pensa em vendê-lo de forma alguma, mas sim em estender seu contrato e colocá-lo no topo da tabela salarial do clube.