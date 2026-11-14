Os dois gols de Vinicius Junior carregaram muitos significados para o craque brasileiro, que vive um momento difícil com o Real Madrid, em meio a críticas crescentes pela queda no seu rendimento ofensivo e por ter deixado de marcar em diversas ocasiões.

A seleção brasileira, comandada pelo seu técnico italiano Carlo Ancelotti, iniciou sua caminhada na turnê asiática durante a data Fifa deste mês de novembro, com um confronto forte diante do seu adversário japonês, em um teste no qual a Seleção busca dar continuidade à sua preparação e definir os melhores contornos de sua escalação antes dos compromissos que virão.

O confronto contra o Japão representa a primeira etapa no programa da seleção brasileira durante sua turnê atual, já que Ancelotti almeja aproveitar os dois amistosos para testar alguns atletas e avaliar seu nível de prontidão, antes de o time encerrar sua concentração com o confronto contra a seleção de Singapura, na próxima terça-feira, no mesmo estádio.

O Japão choca o Brasil com dois gols cedo

O início da partida não foi como Ancelotti desejava, depois que a seleção japonesa surpreendeu o visitante com um gol logo aos 15 minutos, por meio do seu craque Takefusa Kubo, que aproveitou um passe preciso do seu companheiro Ritsu Doan, antes de invadir a área e soltar um chute com a perna esquerda que balançou as redes do goleiro Morisco, decretando a vantagem dos samurais.

A seleção japonesa não deu ao seu adversário a chance de respirar, pois conseguiu ampliar o placar apenas quatro minutos depois, mais precisamente aos 19 minutos, quando Shuto Nakano fez um cruzamento rasteiro certeiro dentro da área, que foi completado por Kaito Nakamura com um chute tranquilo e preciso que se alojou à direita do goleiro Morisco, colocando o Brasil diante de um teste difícil logo no começo do jogo.

O foguete de Vinicius recoloca o Brasil na partida

Diante da desvantagem de dois gols, a seleção brasileira precisou de uma iniciativa de um dos seus craques para salvar a situação, e isso coube a Vinicius Junior, que conseguiu diminuir a diferença aos 33 minutos, depois de receber um passe do seu companheiro Bruno Guimarães, dominou a bola diante da área, antes de soltar um chute de foguete espetacular que o goleiro japonês não conseguiu defender, com a bola se alojando nas redes.

O gol não foi apenas uma tentativa de diminuir a diferença, mas carregou uma importância especial para Vinicius no âmbito pessoal, depois de trazer de volta à memória suas capacidades de finalização que sempre o distinguiram no Real Madrid, em um momento no qual o jogador precisa recuperar a confiança em si mesmo, sobretudo com o aumento das pressões ao seu redor dentro do clube merengue devido à queda em seus números ofensivos.

O jornal espanhol "Marca" destacou o gol de Vinicius, considerando que ele veio em um momento de extrema importância para o jogador, em meio às circunstâncias difíceis pelas quais ele passa no Real Madrid.

E escreveu: "Um gol maravilhoso de Vinicius Junior para se redimir em um momento complicado para ele no Real Madrid, com a continuidade de sua suspensão e as críticas ao seu desempenho".

Por sua vez, o jornal espanhol "Mundo Deportivo" elogiou o chute que o craque do Real Madrid soltou, afirmando que ele devolveu a esperança à seleção brasileira depois de ela se ver em desvantagem de dois gols diante de um adversário que impôs sua superioridade nos primeiros minutos.

E disse: "O jogador do Real Madrid recuperou seu faro de gol ao marcar um gol maravilhoso na partida entre Brasil e Japão. Vinicius soltou um chute forte da entrada da área, e a bola se alojou no ângulo. Esse gol devolveu a esperança ao Brasil, que até aquele momento estava em um nível muito inferior ao do Japão".

Vinicius Junior não se contentou em diminuir a diferença, mas voltou a balançar as redes japonesas novamente aos 75 minutos, marcando o seu segundo gol e o segundo da seleção brasileira, depois de receber um passe de Bruno Guimarães, antes de soltar um chute forte que bateu na trave esquerda e depois se alojou dentro das redes, recolocando a Seleção na partida e empatando por 2 a 2, em uma noite na qual o craque do Real Madrid recuperou seu perigo ofensivo de maneira marcante.

Dois gols reabrem o debate sobre os números de Vinicius

A importância dos dois gols de Vinicius aumenta quando se olha para seus números com o Real Madrid durante a temporada atual, já que o jogador havia marcado apenas um gol com a camisa do clube merengue nas diversas competições, que veio durante o confronto contra a Real Sociedad, enquanto se limitou a dar três assistências no Campeonato Espanhol, sem marcar ou dar qualquer assistência na Liga dos Campeões da Europa, de acordo com dados do site "Transfermarkt".

E Vinicius Junior quebrou seu jejum de gols, depois de voltar a balançar as redes pela primeira vez desde setembro passado com a camisa da seleção do Brasil, e desde agosto passado com o Real Madrid, encerrando um período longe dos gols que se estendeu por várias semanas, e enviando uma mensagem de tranquilidade à torcida do clube merengue sobre sua capacidade de recuperar o faro de gol.

A seleção japonesa entra na partida com grandes ambições, buscando confirmar sua evolução e dar continuidade aos seus resultados positivos diante dos grandes do futebol mundial, em um confronto que carrega um caráter especial entre as duas partes, depois de já terem se enfrentado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, quando a seleção brasileira decidiu o confronto a seu favor pelo placar de 2 a 1, enquanto o Japão já havia conquistado uma vitória amistosa marcante sobre a Seleção pelo placar de 3 a 2 em outubro de 2025.

E entre a vontade do Brasil de confirmar sua superioridade e a ambição do Japão de buscar a revanche, Vinicius roubou os holofotes com dois gols que podem representar um novo começo para ele, caso consiga transferir seu brilho internacional para os próximos confrontos do Real Madrid.