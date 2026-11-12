Vídeo: Kane exibe a Bola de Ouro em Wembley e quebra um recorde

O jornal Independent noticiou que Harry Kane quebrou o recorde de número de partidas que pertencia ao lendário goleiro Peter Shilton pela seleção da Inglaterra.

Kane recebeu uma placa especial de Peter Shilton, em comemoração a este feito histórico, e também exibiu o prêmio da Bola de Ouro diante dos torcedores, no estádio de Wembley.

A partida contra a Croácia é a primeira de Harry Kane com a camisa da seleção de seu país desde a conquista do prêmio da Bola de Ouro no mês passado.

Harry Kane também detém o recorde de número de gols marcados com a camisa da seleção dos Três Leões, com um total de 91 gols.

Já o jornal "Daily Mail" noticiou que o príncipe William liderou a fila de cumprimentos a Harry Kane, depois de o estádio de Wembley ter homenageado o capitão da seleção da Inglaterra, por ocasião de sua 126ª partida internacional.

Após entrar no gramado acompanhado de seus quatro filhos antes do início da partida, e em seguida ser alcançado por seus companheiros de seleção, o atacante do Bayern de Munique ergueu o prêmio da Bola de Ouro bem alto diante da torcida de Wembley.

O príncipe William avançou em direção a Harry Kane e o cumprimentou, antes de lhe entregar uma camisa emoldurada com a frase "Kane 126".

O príncipe William elogiou as qualidades de Harry Kane, descrevendo-o como "magnífico e excepcional", em celebração à sua conquista da Bola de Ouro, por meio de uma mensagem pessoal publicada nas redes sociais após a cerimônia de homenagem em Londres.

O site The Athletic noticiou que Luka Modric, capitão da seleção croata, presenteou Harry Kane com um presente especial: uma bola de futebol de modelo antigo.

As arquibancadas do estádio de Wembley também exibiram um mosaico impressionante, em comemoração à 126ª partida internacional de Harry Kane.