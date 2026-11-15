Vídeo: Harry Kane corrige o erro de Wembley em pleno território espanhol

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Harry Kane, capitão da Inglaterra, deu a vantagem à seleção de seu país por 1 a 0 diante da Espanha, no confronto realizado no estádio Metropolitano, na noite de domingo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, após conseguir balançar as redes de pênalti nos últimos momentos do primeiro tempo.

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O gol que colocou os ingleses em vantagem saiu aos 45 minutos, depois que Kane foi derrubado dentro da área por Pau Cubarsí, levando o árbitro a marcar pênalti a favor da seleção dos Três Leões. O atacante do Bayern de Munique encarregou-se da cobrança e converteu em gol, dando a vantagem ao seu time antes do intervalo.

Com esse gol, o capitão da seleção inglesa reforçou sua liderança na artilharia da Liga das Nações da Europa, ao elevar sua marca para 8 gols em 6 partidas, mantendo o bom momento na competição e confirmando sua enorme importância no comando do setor ofensivo da seleção de seu país.

O gol traduziu a superioridade da Inglaterra no placar, depois que a seleção visitante desperdiçou mais de uma oportunidade nos primeiros minutos da partida, em um confronto marcado por tentativas de ambos os lados, antes de Kane aproveitar o pênalti e dar a vantagem ao seu time no fim do primeiro tempo.

O gol não foi apenas a vantagem em uma partida decisiva, mas teve um caráter especial para Harry Kane, que conseguiu corrigir o erro cometido no confronto entre as duas seleções na primeira rodada, quando desperdiçou um pênalti diante da Espanha no estádio de Wembley, quando o placar indicava vantagem inglesa (2-1), vale lembrar que a partida terminou com vitória da seleção espanhola por (3-2).

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O pênalti perdido por Kane foi um dos acontecimentos de destaque no jogo de ida, no qual a seleção espanhola conseguiu assegurar a vitória fora de casa, mas o atacante inglês teve uma nova oportunidade diante do mesmo adversário e, desta vez, converteu em um gol importante para o seu time.

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A vantagem no placar dá à seleção inglesa uma chance preciosa de liderar o grupo, pois, caso mantenha a vitória durante o segundo tempo, elevará sua pontuação para 15 pontos, igualando-se à Espanha, mas ficando à frente por saldo de gols, garantindo o primeiro lugar do grupo.

O confronto ganha grande importância para as duas seleções, diante da disputa direta pela liderança do grupo, já que cada lado precisa de um resultado positivo para encerrar a fase de grupos na melhor situação possível, enquanto o gol de Kane colocou a Inglaterra no caminho certo para alcançar seu objetivo antes do início do segundo tempo.

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Harry Kane vive um ano excepcional no plano individual, coroado com o prêmio da Bola de Ouro de 2026, e continua no auge de seu rendimento, tanto no Bayern de Munique quanto na seleção da Inglaterra.