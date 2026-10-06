A seleção da Inglaterra conquistou uma vitória tranquila sobre sua visitante, a seleção da República Tcheca, pelo placar de 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite de terça-feira, no estádio de Wembley, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa, repetindo o triunfo diante do mesmo adversário depois de tê-lo derrotado em seus domínios dias atrás por 2 a 0.

A seleção da Inglaterra fez uma partida tranquila do ponto de vista físico, mas foi eficiente quando chegou à meta de sua adversária, em uma noite cujo grande destaque foi Harry Kane, que marcou dois gols e criou o perigo que levou também ao primeiro gol, reafirmando mais uma vez sua importância ofensiva com a seleção de seu país.

A seleção da Inglaterra entrou na partida com clara superioridade desde os primeiros minutos, e os donos da casa impuseram seu domínio sobre a bola durante a maior parte do confronto, com pressão constante e movimentações ofensivas que colocaram a defesa da seleção tcheca sob teste de forma contínua.

Em contrapartida, a seleção da República Tcheca mostrou-se incapaz de acompanhar os donos da casa, e não conseguiu impor seu estilo nem ameaçar a meta da Inglaterra de forma suficiente, diante da posse de bola inglesa e da pressão contínua que manteve a partida, na maior parte do tempo, dentro dos domínios dos visitantes.

O gol da abertura do placar a favor da Inglaterra veio aos 27 minutos, depois que Harry Kane lançou uma bola em cruzamento para dentro da área, que Vladimír Coufal tentou dominar, mas acabou desviando por engano para dentro das redes da seleção de seu país, dando a vantagem aos donos da casa.

A Inglaterra não recuou após o gol; pelo contrário, manteve sua pressão em busca de ampliar a vantagem, o que se concretizou antes do fim do primeiro tempo, quando o próprio Harry Kane apareceu aos 40 minutos, aproveitando um cruzamento rasteiro bem executado de Morgan Rogers, para finalizar de primeira para dentro das redes e dobrar a vantagem da seleção de seu país.









No segundo tempo, a seleção da Inglaterra manteve seu domínio sobre o andamento do jogo sem precisar fazer grande esforço, enquanto a seleção da República Tcheca continuou com seus problemas ofensivos e a incapacidade de criar perigo real à meta dos donos da casa.

Harry Kane voltou a completar seu brilho individual aos 75 minutos, depois de subir para um cruzamento de Lewis Hall e desviá-lo com uma forte cabeçada para dentro das redes, marcando o terceiro gol da Inglaterra e o seu segundo na partida, decidindo na prática o confronto a favor dos donos da casa.

Com essa vitória, a seleção da Inglaterra elevou sua pontuação para 9 pontos, ocupando a segunda posição na tabela de classificação do grupo atrás da seleção da Espanha, líder com aproveitamento total (12 pontos), enquanto a seleção da República Tcheca sofreu sua quarta derrota consecutiva, permanecendo sem nenhum ponto até o momento.

A seleção espanhola garantiu sua classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa, enquanto a seleção da Inglaterra ficou praticamente classificada, após abrir uma diferença de 6 pontos para a seleção da Croácia, que ocupa a terceira posição, faltando apenas duas partidas para o fim da fase de grupos, além de a seleção inglesa possuir a vantagem no confronto direto diante da Croácia após vencê-la pelo placar de 7 a 0.







