Vidal, Roberto, Semedo, Wagué e Dest: a "sombra" de Dani Alves no Barça continua

Com Sergiño Dest, Barcelona chega agora a cinco laterais direitos em quatro anos sem Dani Alves

Dani Alves deixou o há quatro anos e, desde então, o clube segue tentando encontrar um substituto para o brasileiro, mas sua ‘sombra’ segue forte na Catalunha. Nélson Semedo, Aleix Vidal e Wagué foram alguns dos nomes que não deram certo. Agora, o Barça fez sua nova aposta, o norte-americano Sergiño Dest, apresentado como reforço nesta sexta-feira (02).

Dani Alves, que esteve perto de ser jogador do , foi um pedido expresso de Pep Guardiola, em 2008, e foi comprado por 40 milhões de euros na época.

Durante suas oito temporadas na Catalunha, se tornou um dos maiores parceiros de Lionel Messi dentro de campo e um dos principais pilares da equipe em cada uma das muitas conquistas da era Messi, se firmando como um dos grandes nomes da história Blaugrana.

Até por isso, todos sabiam que não seria fácil encontrar um substituto à altura. E nesses quatros desde sua saída, as apostas não tiveram sucesso.

Talvez o único nome que tenha dado certo tenha sido o de Sergi Roberto, revelado nas categorias de base do clube. Contudo, o espanhol é volante de origem e foi utilizado na posição muitas vezes, com Luis Enrique, Valverde ou Setién.

Dessa forma, o clube seguiu procurando um lateral de ofício para assumir a vaga e apostou em nomes como Aleix Vidal e Nélson Semedo. O português, inclusive, foi um dos personagens negativos no vexame diante do de Munique na Liga dos Campeões da temporada passada. Após a partida, a situação de Semedo ficou insustentável no clube e ele acabou negociado com o .

Agora, Sergiño Dest, mais um jovem revelado nas categorias de base do , é a nova aposta. Após se destacar no clube holandês, o jovem de apenas 19 anos, que também pode jogar na esquerda, foi cobiçado pelo Bayern de Munique, mas o Barça venceu a disputa.

Dest será mais um jovem jogador com a benção de Ronald Koeman, assim como Frenkie de Jong e Ansu Fati. Resta esperar para ver se terá sucesso.