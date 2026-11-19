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A suposta contratação de Jovan Ivanisevic, jogador da seleção canadense, domina as notícias sobre o VfB Stuttgart.

Inicialmente, o portal Meridian Sport, da Bósnia e Herzegovina, informou que o VfB Stuttgart e o FK Sarajevo, da primeira divisão bósnia, já haviam chegado a um acordo para a transferência de Ivanisevic.

Segundo o portal, o Stuttgart pagaria 3 milhões de euros pelo zagueiro, o que faria de Ivanisevic uma das vendas mais caras da história do Sarajevo, ao lado de Giorgi Guliashvili. Até agora, o clube, cinco vezes campeão bósnio, só recebeu uma quantia tão alta pelo jogador da seleção georgiana, que se transferiu do Sarajevo para o Racing Santander, da Espanha, por 3 milhões de euros em janeiro.

Jovan Ivanisevic vai ou não para o VfB Stuttgart?

Segundo uma reportagem do Stuttgarter Nachrichten , porém, Ivanisevic não vai se juntar a Guliashvili no topo da lista de vendas do Sarajevo. De acordo com o jornal regional, a transferência que supostamente já estava acertada nem sequer vai acontecer. Os rumores "não têm fundamento", e o VfB não contratará Ivanisevic, afirma a publicação.

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O jogador de 21 anos, de ascendência croata, nasceu e cresceu no Canadá. Em 2023, aos 18 anos, deixou a academia do Toronto FC, clube da MLS, rumo ao NK Istra, da primeira divisão croata. Ivanisevic não conseguiu se firmar e, por isso, ganhou experiência de jogo na equipe sub-20 do Bologna, na Itália, no primeiro semestre de 2025.

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Como continuou passando a maior parte do tempo no banco em Istra, o jovem zagueiro foi emprestado ao Sarajevo em fevereiro de 2026, tornou-se titular rapidamente e foi contratado em definitivo no verão passado por uma modesta taxa de transferência de 150 mil euros. O contrato de Ivanisevic vai até 2028. Na temporada atual, ele disputou até agora 12 partidas em todas as competições.

IMAGO

Como recompensa por sua boa evolução no Sarajevo, o técnico do Canadá, Jesse Marsch, convocou o jogador de 21 anos pela primeira vez para a seleção principal em setembro. Ele logo fez suas duas primeiras partidas pela seleção nos amistosos contra Chile (1 a 0) e Peru (2 a 0).

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Marsch fez elogio especial a Ivanisevic, suposto alvo do VfB

"Ele teve uma boa semana, uma semana muito boa. Ao observá-lo de perto, especialmente nos últimos dois meses, percebi que ele tem muitas das características que valorizamos. É agressivo, joga de forma ofensiva, gosta de ter a bola e de participar do jogo", disse Marsch, em um elogio especial a Ivanisevic. O técnico voltou a convocá-lo para os dois jogos mais recentes das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, contra a Guatemala (3 a 2 e 4 a 1), e lhe deu sua terceira partida pela seleção no jogo de ida.

No VfB, porém, o elenco atual já conta com boas opções para a zaga. Além de Finn Jeltsch, recém-convocado para a seleção alemã , Jeff Chabot, Ramon Hendriks e Luca Jaquez são outras três opções de qualidade. Ameen Al-Dakhil e Dan-Axel Zagadou também estão disponíveis como alternativas.

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Esse grupo numeroso, no entanto, pode diminuir já no inverno. Segundo uma reportagem da revista kicker, o Stuttgart precisa arrecadar dinheiro com transferências em janeiro. Hendriks e Al-Dakhil estão entre os candidatos a deixar o clube. O contrato de Chabot, por sua vez, termina em 2028, de modo que uma venda no próximo verão também pode entrar em pauta. Já Jeltsch, considerado o zagueiro do Stuttgart com maior potencial, deve atrair o interesse de grandes clubes europeus, como Real Madrid e Barcelona .