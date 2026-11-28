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O Schalke sofreu um duro golpe, que ameaça incendiar o ambiente no clube, ao ser derrotado de forma catastrófica pelo Paderborn por 8 a 1, em um jogo que expôs um evidente colapso defensivo e renovou as dúvidas sobre a capacidade do time de sair da crise, poucos dias antes do aguardado clássico contra o rival tradicional Borussia Dortmund, marcado para 6 de dezembro.

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O Paderborn aproveitou o colapso do adversário e dominou a partida, impondo uma derrota pesada que aumentou a pressão sobre a comissão técnica comandada por Miron Muslic. Antes do jogo, o treinador havia declarado o desejo de vencer, mas o desempenho do time ficou totalmente distante dessas declarações, com uma clara incapacidade de acompanhar os donos da casa.

O sofrimento do Schalke começou aos 21 minutos, quando Janno ter Horst aproveitou um cruzamento de Obermair em cobrança de falta: Schiller subiu para cabecear, e a bola chegou a ter Horst, que a mandou para as redes e colocou o Paderborn em vantagem.

Stefano Marino ampliou aos 39 minutos, após passe de Steffen Tigges, e o mesmo jogador voltou a marcar no quarto minuto dos acréscimos do primeiro tempo, anotando o terceiro gol.

O Schalke poderia ter diminuído antes do intervalo, mas Dzeko, titular pela primeira vez em cinco jogos, desperdiçou uma chance clara, e Adamu perdeu outra oportunidade dois minutos depois. Assim, prosseguiu o sofrimento do time, que foi para o vestiário perdendo por três gols de diferença e com sinais evidentes de queda em sua eficiência ofensiva, já que havia marcado apenas seis gols nas 11 primeiras rodadas.

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O início do segundo tempo não trouxe nenhum sinal de melhora: Tigges marcou o quarto gol aos 55 minutos, e Marino completou seu hat-trick com o quinto apenas dois minutos depois.

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Adil Aouchiche marcou o único gol do Schalke aos 59 minutos, o sexto do time no campeonato nesta temporada, mas isso não mudou os rumos da partida nem diminuiu a superioridade do Paderborn.

Os gols continuaram saindo contra o Schalke. Deniz Zeitler fez o sexto do Paderborn aos 73 minutos, Gabriel Vidovic marcou o sétimo de pênalti aos 85, e Felix Götze fechou a festa de gols aos seis minutos de acréscimo, com o placar final de 8 a 1, em uma das derrotas mais duras sofridas pelo time nos últimos tempos.

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O resultado deixou o cenário no Schalke ainda mais sombrio, sobretudo depois da derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim e do empate sem gols com o Stuttgart, resultados que não ajudaram o time a superar a crise e, pelo contrário, complicaram ainda mais sua situação antes do clássico do Ruhr contra o Dortmund, em 6 de dezembro. A derrota coloca comissão técnica e jogadores diante de um teste dificílimo, já que precisam reencontrar o equilíbrio rapidamente para não chegar ao aguardado confronto em meio ao colapso da confiança e à crescente pressão da torcida.