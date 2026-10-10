Após conseguir liberação do Maracanã para jogo contra o Boca, Vasco registra venda de 35 mil ingressos em 12 horas

O Vasco conseguiu na Justiça a liberação do Maracanã para enfrentar o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Após quase duas semanas de impasse com o consórcio formado por Flamengo e Fluminense, responsável pela administração do estádio, o clube recebeu autorização do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) na noite de sexta-feira (9). A torcida respondeu rapidamente: segundo divulgação cruzmaltina, 35 mil ingressos foram emitidos nas primeiras 12 horas de venda.

A disputa pelo estádio se arrastava desde o início do processo de definição do local da partida. O Vasco encontrou resistência da concessionária Fla-Flu, que se recusava a disponibilizar o Maracanã para o confronto. Entre os argumentos apresentados estavam questões relacionadas à conservação do gramado, ao calendário e à operação do estádio, mas o clube recorreu à Justiça para garantir o direito de mandar o jogo no estádio.

A decisão favorável ao Vasco foi tomada pelo desembargador Marco Antônio Ibrahim, presidente da 23ª Câmara de Direito Privado do TJRJ. Ao analisar o recurso, o magistrado considerou as manifestações técnicas da Polícia Militar e do Ministério Público, que apontaram o Maracanã como o local mais adequado para receber a partida, levando em conta a segurança do público e a rivalidade entre as torcidas brasileira e argentina.

Mesmo após a liberação judicial, o impasse ainda não terminou completamente. Na madrugada deste sábado (10), Flamengo e Fluminense, por meio do consórcio que administra o estádio, entraram com uma nova ação para tentar reverter a decisão. Apesar disso, a Conmebol e o Ministério Público do Rio de Janeiro já se manifestaram indicando o Maracanã como palco do confronto.

Enquanto a disputa jurídica prossegue, a procura por ingressos demonstra a expectativa da torcida vascaína para a semifinal. De acordo com o clube, 35 mil entradas foram emitidas em 12 horas, mas a comercialização está restrita aos sócios-torcedores neste primeiro momento. A venda geral ainda não foi aberta. O Vasco também informou que mais de 250 veículos de imprensa se credenciaram para acompanhar a partida.

Vasco e Boca Juniors se enfrentam no dia 20 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Antes, as equipes disputam a primeira partida do confronto na Bombonera, em Buenos Aires, na próxima terça-feira (13), também às 21h30 (de Brasília).