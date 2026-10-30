Van Dijk pede que se aceite o caos de Iraola

Virgil van Dijk, capitão e zagueiro do Liverpool, elogiou a filosofia do técnico Andoni Iraola, em meio à melhora dos resultados do Liverpool nos últimos tempos em todas as competições.

A filosofia de trabalho baseada na aceitação do risco e da recompensa do técnico Iraola começou a dar frutos no Liverpool, em meio a uma confiança crescente dos jogadores no comprometimento total com o plano. A atual temporada testemunhou a reaplicação do estilo de pressão alta por parte do treinador basco após a fase de Arne Slot, baseada na posse de bola lenta, o que levou vários integrantes do elenco a saírem da zona de conforto e a assumirem uma responsabilidade maior na tomada de decisão dentro de campo.

Essa filosofia se manifesta no avanço de Van Dijk de 15 a 20 jardas dentro do campo do adversário para pressionar, ou no deslocamento do lateral-direito Ronald Araújo para o interior do campo a fim de neutralizar os rivais. Embora esse estilo possa deixar espaços nas costas e provocar certa "confusão", segundo descreveu Van Dijk, os frutos dessa transformação começaram a aparecer claramente com a classificação do time na Copa da Liga diante do Chelsea nos pênaltis, conquistando sua quinta vitória consecutiva.

Antes do aguardado confronto de domingo diante do Arsenal no estádio "Anfield", Van Dijk afirmou que o Liverpool não tratará o atual campeão da liga de forma diferente, explicando a natureza do desafio tático, segundo informou o site ESPN: "Acho que o confronto representa um desafio para qualquer equipe. Quando os times sabem que queremos recuperar a bola em zonas altas, tentam puxá-lo para espaços difíceis e, aí, você precisa ler o jogo com precisão. Por exemplo, o Henderson recuava para puxar um de nós e deixar espaço atrás dele, então você precisa pensar rápido: avança ou permanece na sua posição? A questão está em ler a partida".

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Van Dijk acrescentou, enfatizando a importância do risco no reduto do time: "Especialmente aqui no nosso estádio, você precisa, no começo, avançar com toda a sua energia e arriscar. Se você recuperar a bola em zonas adiantadas, vai sentir a torcida se incendiar nas arquibancadas, e isso dá ao time uma energia que o sustenta ao longo dos 90 minutos. A aposta atualmente passou a se basear em confrontos homem a homem, e você tem que pensar no seu próximo passo: joga de forma direta e disputa a segunda bola, ou tenta penetrar pelo meio? Essa é a equação de risco e recompensa que você precisa aceitar".

O capitão holandês prosseguiu explicando o papel dos jogadores na execução da visão da comissão técnica: "Você precisa ser capaz de se adaptar, e isso faz parte do nosso trabalho. O treinador pode, com certeza, montar o plano, mas nós, como jogadores, assumimos a responsabilidade da execução e de lutar pela vitória, claro que com a ajuda do treinador e da comissão técnica, mas somos nós, dentro do retângulo verde, que temos a maior influência".

Apesar de a diretoria do Liverpool ter recorrido a Iraola para reavivar o estilo de pressão alta e a intensidade futebolística, Van Dijk ressaltou que a situação atual não é uma cópia do estilo de pressão reversa que era adotado na era de Jürgen Klopp, dizendo: "Acho que é uma época diferente e tempos diferentes. Na era de Jürgen, pressionávamos por meio da compactação e do fechamento de um dos lados do campo e do encurralamento do adversário, mas o futebol mudou. O padrão é completamente diferente agora, mas o que não mudou é o volume de corrida e de disputa e a tentativa de recuperar a bola o mais rápido possível".

Van Dijk encerrou suas declarações falando sobre o equilíbrio necessário dentro de campo: "Também precisamos ser mais diretos no jogo, o que nos ajuda, novamente, a recuperar as bolas em zonas adiantadas. É preciso encontrar o equilíbrio certo, porque sinto que somos capazes de tocar e de construir sob pressão e, ao mesmo tempo, podemos jogar de forma direta, e no nosso estádio você às vezes é obrigado a recorrer a isso. Você precisa tentar criar essa confusão e lutar pelas segundas bolas evidentes, e esse é o conceito que ainda estamos cada vez mais aprendendo e aplicando".