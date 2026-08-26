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Real Madrid Training SessionGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Valverde tira o chapéu para o companheiro e revela conversa de Mourinho antes da reação do Real

F. Valverde
Real Madrid x Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
La Liga
J. Mourinho
K. Mbappe
Uruguai
Espanha
Portugal
França

Real Madrid marcou três gols no segundo tempo

Federico Valverde, jogador do Real Madrid, falou sobre a grande vitória sobre a Real Sociedad pelo placar de (4 a 1), na noite de quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Espanhol, elogiando a atuação da equipe e o papel do técnico José Mourinho no segundo tempo.

Valverde disse, em declarações à imprensa após a partida: "Vi a equipe muito concentrada e trabalhando com muita garra. Trabalhamos muito bem, mas nos faltou um pouco de paciência depois de marcarmos o primeiro gol, o que permitiu que eles conseguissem o empate".

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E o craque do Uruguai acrescentou: "Nossa conversa com o técnico no intervalo nos ajudou muito, e por isso o segundo tempo foi excelente".

Sobre as instruções de Mourinho no intervalo, ele explicou: "Falamos sobre a pressão, pois estávamos sofrendo para recuperar a bola no campo deles. Estávamos jogando com um jogador a menos em alguns lances. Ajustamos isso e ficamos mais à vontade".

E a respeito de seu companheiro Kylian Mbappé, que marcou um hat-trick diante da Sociedad, Valverde disse: "Ele é incrível, inacreditável. Temos que tirar o máximo proveito dele e passar-lhe as bolas para que marque os gols e se sinta feliz. O que ele fez hoje é o que ele fez muito ao longo de todo o ano".

O Real Madrid havia iniciado sua temporada com uma vitória agônica sobre o anfitrião Espanyol (2 a 1), no último sábado, antes de brindar sua torcida no Bernabéu com uma goleada arrasadora sobre a Real Sociedad.

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