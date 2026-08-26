Valverde tira o chapéu para o companheiro e revela conversa de Mourinho antes da reação do Real

Federico Valverde, jogador do Real Madrid, falou sobre a grande vitória sobre a Real Sociedad pelo placar de (4 a 1), na noite de quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Espanhol, elogiando a atuação da equipe e o papel do técnico José Mourinho no segundo tempo.

Valverde disse, em declarações à imprensa após a partida: "Vi a equipe muito concentrada e trabalhando com muita garra. Trabalhamos muito bem, mas nos faltou um pouco de paciência depois de marcarmos o primeiro gol, o que permitiu que eles conseguissem o empate".

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E o craque do Uruguai acrescentou: "Nossa conversa com o técnico no intervalo nos ajudou muito, e por isso o segundo tempo foi excelente".

Sobre as instruções de Mourinho no intervalo, ele explicou: "Falamos sobre a pressão, pois estávamos sofrendo para recuperar a bola no campo deles. Estávamos jogando com um jogador a menos em alguns lances. Ajustamos isso e ficamos mais à vontade".

E a respeito de seu companheiro Kylian Mbappé, que marcou um hat-trick diante da Sociedad, Valverde disse: "Ele é incrível, inacreditável. Temos que tirar o máximo proveito dele e passar-lhe as bolas para que marque os gols e se sinta feliz. O que ele fez hoje é o que ele fez muito ao longo de todo o ano".

O Real Madrid havia iniciado sua temporada com uma vitória agônica sobre o anfitrião Espanyol (2 a 1), no último sábado, antes de brindar sua torcida no Bernabéu com uma goleada arrasadora sobre a Real Sociedad.

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