Após a vitória do Stuttgart por 4 a 2 sobre o Bayer Leverkusen no sábado, Maza e Bilal El Khannouss, do Stuttgart, conversaram nos corredores do estádio. Undav também entrou na conversa e, segundo o jornal Bild , disse ao jogador do Leverkusen: "Vai para Paris, cara, não quero mais jogar contra você!" Foi um elogio notável do atacante da seleção ao jogador ofensivo de 20 anos: afinal, o Paris Saint-Germain não só é o número um da França há anos como também é o atual campeão da Liga dos Campeões.

Em entrevista à Sky , Undav reafirmou sua avaliação: "Com Maza, o Leverkusen tem um jogador excepcional. Ele abre espaços e vence duelos." O argelino também havia se destacado em campo: no confronto com o Stuttgart, foi um dos jogadores mais atuantes do Leverkusen e marcou de cabeça o gol que deixou o placar em 2 a 4.

De fato, Maza já foi recentemente associado a uma transferência para o PSG. Segundo o jornalista argelino Brahim Hanifi, o clube francês quer contratar o jogador nascido em Berlim "a qualquer custo". A Sky também noticiou que o PSG poderia tomar medidas concretas já no inverno para tirar Maza do Leverkusen. Segundo a emissora, o argelino é cogitado como possível substituto de Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma lesão grave no joelho e pode perder toda a temporada.

Na temporada passada, Maza já havia chamado a atenção pela Argélia na Copa Africana de Nações. No verão de 2025, o jogador ofensivo se transferiu do Hertha BSC para o Leverkusen por 12 milhões de euros. No clube, também era visto como um possível sucessor de Florian Wirtz. Na temporada atual, o jogador de 20 anos soma, até agora, quatro gols e três assistências em 12 jogos oficiais.

Na cerimônia de entrega da Bola de Ouro, Maza também ficou em nono lugar na votação do Troféu Kopa, concedido ao melhor jogador jovem. Ele recebeu um voto de ninguém menos que Lionel Messi.

Maza, aliás, também poderia ter ido para o VfB Stuttgart em 2025. Na época, porém, a transferência não se concretizou. "Há muitas razões pelas quais clube e jogador muitas vezes não chegam a um acordo. Na ocasião, não passou de uma manifestação de interesse mútuo", explicou o dirigente do VfB Fabian Wohlgemuth ao jornal Bild. Maza optou pelo Leverkusen, com quem tem contrato até 2030.