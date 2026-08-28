O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, começou a consolidar os alicerces de sua nova linha defensiva durante o confronto contra a Real Sociedad, pela LaLiga.

Segundo o jornal espanhol "As", o minuto 35 da partida testemunhou uma ação urgente de sua parte para exigir de seus zagueiros mais concentração, isso após um forte chute de Sergio Gómez que passou perto do gol do Real Madrid, encerrando o estado de tranquilidade vivido pelo goleiro Thibaut Courtois desde que defendeu a finalização de Mikel Oyarzabal aos dez minutos.

O treinador enviou cinco jogadores para aquecer imediatamente com o preparador físico Antonio Pintus, sendo eles Cucurella, Camavinga, Brahim Díaz, Trent Alexander-Arnold e Asencio, e o técnico português declarou diretamente sobre o assunto: "Sempre faço isso no minuto 35. Gosto que todos estejam dentro do vestiário durante o intervalo, porque há instruções para todos".

O jornal apontou que o segundo tempo da partida começou com o placar indicando empate por um a um, e testemunhou a participação de Cucurella como substituto do jogador Álvaro Carreras, marcando assim sua primeira aparição como novo jogador nas fileiras do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu.

Essa substituição resultou na formação de uma linha defensiva composta por quatro jogadores, entre eles três contratações fechadas neste verão, com Dumfries e Cucurella nas posições de laterais, enquanto Konaté jogou como zagueiro do lado direito ao lado de Huijsen, contratado na temporada passada, como zagueiro do lado esquerdo, e Mourinho explicou essa substituição durante sua aparição na imprensa dizendo: "A substituição de Carreras foi por causa do cartão amarelo (cartão que recebeu aos dez minutos após uma entrada em Kubo)".

A comissão técnica do Real Madrid definiu essa composição defensiva que, ao que parece, não passará por muitas mudanças, e que pode se limitar à entrada de Rüdiger como substituto de Konaté ou Huijsen antes do retorno de Militão.

Esses quatro jogadores caminham para comandar a linha de trás nas partidas decisivas ao longo da atual temporada, sendo que a presença de Dumfries, acostumado a jogar em uma defesa composta por cinco jogadores e que superou Trent para se tornar o lateral-direito titular indiscutível, ao lado de Cucurella no lado esquerdo, contribui para o avanço da linha defensiva da equipe e para a capacidade de defender, atacar e pressionar em zonas avançadas, o que dá aos jogadores do meio-campo e do ataque a oportunidade de aplicar a pressão alta que o técnico português busca impor.

As estatísticas divulgadas pela rede Opta refletiram números marcantes, com Dumfries ocupando a quinta posição como o jogador que mais passou a bola no último terço do campo, com um total de 15 passes, atrás de Güler, com 25 passes, de Mbappé, que apresentou um desempenho compartilhado com 22 passes em igualdade com Valverde, e de Bernardo, que deu 17 passes.

Konaté liderou a lista dos jogadores que mais venceram disputas, com um total de dois desarmes bem-sucedidos, em igualdade com Cucurella, enquanto Huijsen foi o jogador que mais completou passes, com um total de 69 passes de 72 tentativas, atingindo um índice de acerto de 95,8%, sendo o melhor nesse quesito.

O papel de Álvaro Carreras também se destacou defensivamente com a recuperação de quatro bolas, o mesmo número alcançado por Huijsen, fazendo com que a linha de trás do Real Madrid contribuísse para a recuperação de 15 bolas no total, sendo quase a metade delas, mais precisamente sete bolas, no campo da equipe da Real Sociedad.

No que diz respeito às obrigações defensivas, os jogadores do Real Madrid permitiram apenas três finalizações ao gol de Courtois, o mesmo número que a equipe enfrentou diante do Espanyol.

Apesar disso, esse número é considerado alto para uma equipe comandada por Mourinho, que conseguiu manter sua meta invicta em 30 partidas durante a temporada 2010-2011, quando não sofreu nenhum gol em 16 partidas de um total de 38 no Campeonato Espanhol, 8 partidas de um total de 12 na Liga dos Campeões da Europa e 6 partidas de um total de 9 na Copa do Rei da Espanha, totalizando 30 partidas com o gol invicto de um total de 59, superando a marca de 50%.

Espera-se que a solidez dessa linha defensiva se fortaleça com toda certeza ao longo das próximas partidas que antecedem o período de paralisação para os jogos das seleções, e que incluirão confrontos contra Málaga e Betis e a partida de estreia na Liga dos Campeões da Europa, seguidas dos jogos contra Rayo e Elche, antes de disputar o dérbi contra o Atlético no estádio Metropolitano.

O "As" concluiu o relatório dizendo: "Com a chegada às fases decisivas, um novo muro branco começa a assentar suas bases para representar uma nova defesa em prol de um melhor nível de proteção".



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