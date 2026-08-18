O Barcelona anunciou oficialmente, nesta terça-feira, a contratação do craque Rodri, vindo do Manchester City, encerrando uma era dourada e uma trajetória excepcional repleta de conquistas que se estendeu por sete anos nos corredores do Etihad Stadium.

Ao longo de sua trajetória com o Manchester City, o internacional espanhol conseguiu consolidar seu nome como um dos melhores volantes do mundo, e desempenhou um papel decisivo na construção da era mais bem-sucedida da história do clube. O craque de 30 anos disputou 298 partidas com a camisa dos Citizens, marcando 28 gols, e contribuiu diretamente para a conquista de 14 títulos importantes pela equipe.

O currículo de conquistas de Rodri com o Manchester City inclui o título da Premier League em quatro ocasiões, a Copa da Liga em quatro ocasiões, a Copa da Inglaterra em duas ocasiões, a Supercopa da Inglaterra em duas ocasiões, além dos títulos da Liga dos Campeões da Europa, da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes.

Rodri enviou uma emocionante mensagem de despedida à torcida do clube, na qual disse, segundo o publicado pelo site oficial da equipe inglesa: "Cara torcida do City, descobri que me despedir de vocês é uma das coisas mais difíceis da vida, mas vou tentar fazê-lo. É difícil encontrar as palavras que expressem a dimensão da gratidão, do amor e do apoio que eu e minha família recebemos ao longo de todos esses anos".

O craque espanhol acrescentou, relembrando seus primórdios: "Lembro-me do que senti quando cheguei para assinar com o grande Manchester City; foi um momento de pura emoção, e dizia a mim mesmo: meu Deus, vou jogar ao lado de Kevin, Agüero, Silva, Bernardo, John e muitos outros, e não conseguia parar de sorrir. Depois veio Pep Guardiola, que me esperava para me ensinar tudo desde o primeiro dia. E digo-te agora, Pep: eu não conseguia assimilar todas aquelas táticas na minha cabeça no início".

Rodri prosseguiu falando sobre as conquistas e a trajetória: "Mas uma pergunta surgiu na minha mente naquele momento: será que conseguiremos lidar com todas essas expectativas nos próximos anos? E acredito que o tempo respondeu a essa pergunta. Sabia que estava me juntando a uma grande equipe, mas nunca imaginei que seríamos capazes de criar esse legado de títulos, e conquistar torcidas, amor e respeito de diferentes partes do mundo. Demos um exemplo para inspirar as próximas gerações, não apenas pelo sucesso, mas pela maneira como alcançamos esse sucesso, e a torcida esteve conosco a cada passo".

Rodri evocou os momentos mais memoráveis de sua trajetória, dizendo: "Vêm-me à mente muitos momentos fantásticos; a conquista do meu primeiro título em minha primeira partida, e os gols decisivos nos minutos finais como na partida contra o Arsenal fora de casa, e o gol que marquei na partida contra o Aston Villa para decidir o título da Premier League quando as coisas pareciam extremamente difíceis, e o gol da vitória na Liga dos Campeões da Europa que todos nós sempre quisemos. E também a recepção incrível que recebi após vencer a Bola de Ouro; vocês não podem imaginar o quanto estou orgulhoso de ser o primeiro jogador a vencer esse prêmio com a camisa celeste do Manchester City. Fizemos história com a tríplice coroa, e com quatro títulos consecutivos do campeonato, e vimos coisas que nunca mais verão".

O espanhol emendou, elogiando o apoio da torcida a ele nos momentos difíceis: "E nos momentos ruins também, vocês nunca me decepcionaram. No dia do meu primeiro retorno ao gramado, percebi o quanto vocês me amam e compreendi o quão excepcional é essa torcida. O City não me fez crescer apenas como jogador, mas me fez crescer como pessoa; presenciei a formatura do meu irmão na Universidade Manchester Metropolitan, e vi minha namorada trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. A cidade de Manchester moldou toda a minha vida".

Rodri encerrou sua mensagem dizendo: "Nunca esquecerei o momento em que entrei no gramado e vi um mar de azul entoando a canção da equipe, ou o de andar de bicicleta pela cidade para tomar café, e caminhar nos parques enquanto ouvia a música da banda Oasis, e meu eterno carinho pela famosa chuva de Manchester. Então, torcida do City, chegou a hora da despedida; obrigado ao clube, à torcida, à comissão técnica e aos meus companheiros, esta jornada não teria sido o que foi sem vocês, e meu coração permanecerá sempre azul".